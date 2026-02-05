Yeni Renault Duster Şubat 2026 Kampanyası Açıklandı!

SUV segmentinin güçlü modellerinden biri olan Yeni Renault Duster, Şubat 2026 kampanyasıyla otomobil almayı planlayanların dikkatini çekiyor. Renault tarafından duyurulan kampanya kapsamında, 75.000 TL takas desteği ile Yeni Duster sahibi olmak mümkün hale geliyor.

YENİ RENAULT DUSTER TAKAS KAMPANYASI DETAYLARI

Şubat ayına özel sunulan kampanya, Yeni Duster Turbo TCe EDC 145 hp versiyonlarının perakende satın alımlarında geçerli. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin Dacia Duster veya Renault Duster araçlarını takasa getirmesi gerekiyor.

Takas kampanyası kapsamında sunulan 75.000 TL destek, yeni araç satın alımında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle “Renault Duster takas kampanyası var mı?” sorusu Şubat ayında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

TAKAS KAMPANYASI ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanabilmek için takasa verilecek aracın, yeni araç alımı tarihinde en az son 2 aydır müşteri veya birinci derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekiyor.

Kampanya yalnızca katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerli olup, stoklarla sınırlı olarak sunuluyor.

YENİ RENAULT DUSTER YAKIT TÜKETİMİ VE CO₂ DEĞERLERİ

Yeni Renault Duster modelinin teknik verileri de dikkat çekiyor:

Karma CO₂ salımı: 141–148 g/km

Yakıt tüketimi: 6,3 – 8,1 lt / 100 km

Bu değerler sürüş koşulları, kullanım tarzı ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yeni Renault Duster takas kampanyası 28 Şubat 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya kapsamını ve süresini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

RENAULT SIFIR ARAÇ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2026 ŞUBAT

YENİ RENAULT DUSTER NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Yeni Renault Duster; güçlü motor seçenekleri, SUV tasarımı ve ekonomik yakıt tüketimiyle Türkiye’de en çok tercih edilen modeller arasında yer almayı sürdürüyor. Şubat 2026 kampanyasıyla birlikte model, takas avantajı sayesinde daha erişilebilir hale geliyor.

Yeni Renault Duster kampanyasında takas desteği ne kadar?

Şubat 2026 kampanyasında Yeni Renault Duster için 75.000 TL takas desteği sunulmaktadır.

Renault Duster takas kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 28 Şubat 2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

Takas kampanyasından kimler yararlanabilir?

Dacia Duster veya Renault Duster aracını takasa getiren ve aracın en az 2 aydır kendisi ya da birinci derece yakını üzerine kayıtlı olan müşteriler kampanyadan yararlanabilir.

Yeni Renault Duster Şubat 2026 kampanyası, 75.000 TL takas desteğiyle SUV segmentinde önemli bir fırsat sunuyor. Güçlü motor seçenekleri ve ekonomik tüketim değerleriyle Duster, kampanya döneminde otomobil almayı düşünenler için dikkat çekici bir seçenek olmaya devam ediyor.