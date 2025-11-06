Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli Kasım 2025 Kampanyası Açıklandı

Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli, Kasım 2025 kampanyasında hem fiyat hem de finansman avantajlarıyla öne çıkıyor. 140.000 TL indirime ek olarak, 350.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz fırsatıyla tamamen elektrikli sürüş deneyimine sahip olmak artık çok daha kolay. Kampanya, bireysel müşterilere özel olup 30 Kasım 2025 tarihine kadar geçerlidir.

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ (KASIM 2025)

Versiyon Motor Gücü Fiyat (₺) Techno EV60 220 hp 2.259.000 ₺ Esprit Alpine EV60 220 hp 2.359.000 ₺

Yeni Megane E-Tech modelleri, modern tasarımı, üstün elektrikli motor teknolojisi ve zengin donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kampanyadaki indirim desteği, her iki versiyon için de geçerlidir.

FİNANSMAN KAMPANYASI: 350.000 TL KREDİYE %0 FAİZ

Renault Finans aracılığıyla yapılan alımlarda, 350.000 TL kredi için 6 ay vadeli %0 faiz oranı uygulanıyor. Bu kampanyayla aylık ödeme tutarı yalnızca 60.833 TL. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılmakta olup, faizsiz kredi avantajı Maxxi Warranty ürünüyle birlikte sunulmaktadır.

Aylık Bireysel Maliyet Oranı: %0,22

Yıllık Bireysel Maliyet Oranı: %2,62

Finansman koşulları Renault Finans tarafından belirlenir.

Kampanya bireysel müşteriler için geçerlidir.

MAXXİ WARRANTY: UZATILMIŞ GARANTİ GÜVENCESİ

Maxxi Warranty, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından sunulan bir uzatılmış garanti sigortasıdır. Aracın üretici garantisi bitiminden sonra devreye girer ve aşınma dışındaki beklenmedik mekanik ve elektronik arızalara karşı koruma sağlar. Böylece kullanıcılar, Megane E-Tech ile uzun yıllar güvenle yol alabilir.

SIFIR EMİSYON, MAKSİMUM VERİMLİLİK

Megane E-Tech Elektrikli, tamamen elektrikli motoruyla çevreye duyarlı bir sürüş sunar. Modelin karma CO₂ salımı 0 g/km’dir. 52 kWh bataryalı versiyonun ortalama enerji tüketimi ise 15,0 kWh/100 km’dir. Bu değerler, Renault’un sürdürülebilir mobilite vizyonunun somut bir göstergesidir.

OPSİYONLAR VE EK DONANIMLAR

Techno Donanımı

Çift Renk Tavan – 10.500 ₺

Koltuk Isıtma Paketi – 20.000 ₺

Metalik Renk – 10.500 ₺

Isıtmalı Direksiyon – 6.000 ₺

20" Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar – 20.000 ₺

Esprit Alpine Donanımı

Metalik Renk – 10.500 ₺

Çift Renk Tavan – 10.500 ₺

Isıtmalı direksiyon, yalnızca koltuk ısıtma paketiyle birlikte alınabilmektedir. Gösterilen model temsilidir; satıştaki araçlarda aksesuarlar farklılık gösterebilir.

KAMPANYA GEÇERLİLİK SÜRESİ VE KOŞULLARI

Kampanya, 30 Kasım 2025 tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. MAİS, kampanya koşullarını ve tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Detaylı bilgiye en yakın Renault Yetkili Satıcısından ulaşabilirsiniz.

NEDEN MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

Sıfır emisyonlu, çevre dostu sürüş

%0 faizli finansman fırsatı

Yüksek performanslı 220 hp elektrik motoru

Modern iç mekan ve gelişmiş teknoloji

Düşük işletme maliyetleri

Megane E-Tech kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya, 30 Kasım 2025 tarihine kadar stoklarla sınırlı olarak geçerlidir.

140.000 TL indirim hangi versiyonlarda geçerli?

İndirim, Megane E-Tech Elektrikli’nin tüm versiyonlarında bireysel müşteriler için geçerlidir.

350.000 TL krediye %0 faiz kampanyasından kimler yararlanabilir?

Kampanya yalnızca bireysel müşteriler için geçerlidir. Renault Finans koşullarına tabidir.

Megane E-Tech ne kadar enerji tüketiyor?

52 kWh bataryalı Megane E-Tech’in ortalama enerji tüketimi 15,0 kWh/100 km’dir.

Maxxi Warranty nedir ve nasıl avantaj sağlar?

Maxxi Warranty, aracın garanti süresi sonrası oluşabilecek beklenmedik arızaları kapsar ve uzun vadeli güvence sağlar.

SONUÇ: GELECEĞİN SÜRÜŞÜ ŞİMDİ BAŞLIYOR

Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli, 2025 Kasım kampanyasında sunduğu 140.000 TL indirim ve %0 faizli kredi fırsatıyla elektrikli otomobil dünyasına adım atmak isteyenler için benzersiz bir seçenek. Şık tasarımı, ileri teknolojisi ve sıfır emisyonlu sürüş özellikleriyle Megane E-Tech, şehir içi ve uzun yol performansında fark yaratıyor. Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için en yakın Renault Yetkili Satıcısını ziyaret edin ve geleceğin mobilitesini bugün deneyimleyin.

Detaylı bilgi için Renault'un resmi sitesini buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.