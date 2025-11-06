Yeni Renault Megane Sedan Touch Kasım 2025 Kampanyası Açıklandı

Yeni Renault Megane Sedan Touch, Kasım 2025’te bireysel müşterilere özel 1.520.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Şık tasarımı, yüksek verimliliği ve konfor odaklı teknolojileriyle Megane Sedan, hem şehir içinde hem uzun yol sürüşlerinde ideal bir sedan deneyimi sunuyor. Kampanya 30 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

YENİ RENAULT MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ (KASIM 2025)

Versiyon Motor Fiyat (₺) Touch 1.3 TCe 140 bg Benzinli 1.699.000 ₺ Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Benzinli Otomatik 1.902.900 ₺ Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 2.145.000 ₺ Icon 1.3 TCe EDC 140 bg Benzinli Otomatik 2.106.000 ₺ Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 2.238.000 ₺

Bireysel müşterilere özel kampanya kapsamında, Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg modeli 1.520.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Bu fiyat, sınırlı sayıdaki araçlar için geçerlidir ve yalnızca nakit alımlarda uygulanır.

DONANIM VE OPSİYONLAR

Touch Donanımı

Metalik Renk – 12.500 ₺

Yedek Lastik – 13.500 ₺

Plus Paket – 43.000 ₺

Icon Donanımı

Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan – 93.000 ₺

Adaptif Cruise Control (Stop&Go) – 20.000 ₺

Metalik Renk – 12.500 ₺

Yedek Lastik – 13.500 ₺

Ekran Paketi – 18.000 ₺

Isıtmalı Sürücü ve Yolcu Koltukları – 14.000 ₺

Eller Serbest Bagaj Kapağı – 8.000 ₺

Navigasyon Paketi – 30.500 ₺

18" Elmas Kesim Alüminyum Jantlar – 35.000 ₺

Gösterilen Renault Megane Sedan modeli temsili olup, satıştaki araçlarda aksesuarlar farklılık gösterebilir. Farklı donanım paketleriyle Megane Sedan, kişisel tercihlere göre özelleştirilebilir.

YAKIT TÜKETİMİ VE ÇEVRESEL VERİLER

Megane Sedan, performans ile tasarrufu bir arada sunan motor seçenekleriyle öne çıkar. Karma CO₂ salımı 121–136 g/km arasında, birleşik yakıt tüketimi ise 4,6–6,0 lt/100 km aralığındadır. Bu değerler, sınıfındaki en verimli sedan modellerinden biri olduğunu gösterir.

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kampanya, 30 Kasım 2025 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir. MAİS, kampanya kapsamını ve süresini değiştirme hakkını saklı tutar. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Ayrıntılı bilgiye en yakın Renault Yetkili Satıcısından ulaşabilirsiniz.

MEGANE SEDAN TOUCH NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

1.520.900 TL’den başlayan avantajlı fiyat

Güçlü 1.3 TCe motor performansı (140 bg)

Düşük yakıt tüketimi ve çevreci motor

Geniş ve konforlu iç mekan tasarımı

Zengin donanım ve opsiyon seçenekleri

Megane Sedan Touch kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 30 Kasım 2025 tarihine kadar stoklarla sınırlı olarak geçerlidir.

1.520.900 TL’lik başlangıç fiyatı hangi modele aittir?

Bu fiyat, Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg modelinin nakit alımlarında geçerlidir.

Kampanyadan kimler yararlanabilir?

Kampanya yalnızca bireysel müşteriler için geçerlidir. Kurumsal alımlar kapsam dışındadır.

Megane Sedan ne kadar yakıt tüketiyor?

Modelin birleşik yakıt tüketimi motor seçeneğine göre 4,6–6,0 lt/100 km aralığındadır.

Megane Sedan hangi motor seçenekleriyle sunuluyor?

Megane Sedan, 1.3 TCe benzinli ve 1.5 Blue dCi dizel motor alternatifleriyle satıştadır.

Yeni Renault Megane Sedan Touch, Kasım 2025 kampanyasında sunduğu 1.520.900 TL’den başlayan fiyatlar ile konfor, performans ve tasarrufu bir arada arayanlar için mükemmel bir seçenek. Düşük yakıt tüketimi, geniş iç hacmi ve modern donanımlarıyla Megane Sedan, her yolculukta premium bir deneyim sunar. Avantajlı kampanyadan yararlanmak için en yakın Renault Yetkili Satıcısına uğrayarak fırsatları kaçırmayın.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye Renaul'un resmi sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Siteye geçiş için buraya tıklayabilirsiniz.