Yeni RTÜK Başkanı'nın ilk mesajında AKP'li Erdoğan'a şükran, Bakan Ersoy'a teşekkür

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) yapılan seçimde Üst Kurul Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Daniş yayınladığı ilk mesajında AKP'li Erdoğan'a ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Daniş'in RTÜK sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı şöyle:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerimizin oylarıyla Üst Kurul Başkanlığı görevine seçilmiş bulunuyorum.

Vizyoner liderliği ve ülkemize adanmış hizmet anlayışıyla bizlere daima örnek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Destekleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nuri Ersoy'a, Üst Kurul Üyelerimize ve görev süreci boyunca kuruma önemli katkılar sunan önceki Başkanımız Sayın Ebubekir Şahin'e teşekkür ederim.

RTÜK olarak; milli değerleri merkeze alan, özgür ama sorumlu yayıncılık anlayışıyla, ailemizi ve çocuklarımızı koruyan güçlü bir medya düzeni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."