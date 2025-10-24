Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yeni RTÜK Başkanı'nın ilk mesajında AKP'li Erdoğan'a şükran, Bakan Ersoy'a teşekkür

Ebubekir Şahin yerine seçilen yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ilk mesajını verdi. Danış kendisinden beklendiği üzere AKP'li Erdoğan'a ve iktidar mensuplarına teşekkür etti.

Güncel
  • 24.10.2025 20:44
  • Giriş: 24.10.2025 20:44
  • Güncelleme: 24.10.2025 21:09
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni RTÜK Başkanı'nın ilk mesajında AKP'li Erdoğan'a şükran, Bakan Ersoy'a teşekkür
FOTOĞRAF: AA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) yapılan seçimde Üst Kurul Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Daniş yayınladığı ilk mesajında AKP'li Erdoğan'a ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Daniş'in RTÜK sosyal medya hesabından paylaşılan mesajı şöyle:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerimizin oylarıyla Üst Kurul Başkanlığı görevine seçilmiş bulunuyorum.

Vizyoner liderliği ve ülkemize adanmış hizmet anlayışıyla bizlere daima örnek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Destekleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nuri Ersoy'a, Üst Kurul Üyelerimize ve görev süreci boyunca kuruma önemli katkılar sunan önceki Başkanımız Sayın Ebubekir Şahin'e teşekkür ederim.

RTÜK olarak; milli değerleri merkeze alan, özgür ama sorumlu yayıncılık anlayışıyla, ailemizi ve çocuklarımızı koruyan güçlü bir medya düzeni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Ebubekir Şahin RTÜKten ayrıldı: Sansürle, baskıyla, tehditle dolu 6 yıl
RTÜK’ten BirGün TV’ye lisans dayatması: 72 saat süre verildi
Türk Telekom’un Genel Müdürü eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu
BirGün'e Abone Ol