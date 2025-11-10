Yeni Şafak, Aydın Ünal'ın Atatürk'ü hedef alan yazısını kaldırdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugünkü köşe yazısında yaşama vedasının 87. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı. Yeni Şafak, söz konusu yazıyı bir süre sonra yayından kaldırdı.

Aydın Ünal, bugünkü yazısında, "Onu abartılı övenler ve ona tepki gösterip abartılı yerenler arasında, 5186 Sayılı Kanun’a da muhalefet etmeden hakiki bir Mustafa Kemal yazısı yazmak mümkün mü? Haydi deneyelim" dedi.

Ünal, yazısında şunları söyledi: "Kendi devreleriyle kıyaslandığında askeri safahatı vasatın altındaydı zira Sofya Ateşemiliterliği, Şehzade Vahdettin’in yaverliği gibi görevlerle ya da sağlık sorunları nedeniyle devrelerine göre daha az kıta vazifesi almış, Çanakkale dışında bir askeri başarı kaydetmemişti. Riske girmezdi. Kudüs’ün işgali öncesinde ordu kumandanlığından istifa ederek Viyana’ya kaplıcalara gitmiş, Medine komutanlığı önerildiğinde reddetmiş, Filistin görevine gönderildiğinde orduyu ağır zayiatla Afrin’e kadar geri çekmişti. Sultan Vahdettin tarafından Anadolu direnişini örgütlemek için gönderildiğinde ordudaki en müsait yüksek rütbeli subaydı; vazife doğal olarak ilk ona teklif edilecekti. İstiklal Savaşı’nın altyapısı zaten hazırdı; zafer, tek adamın değil, kolektif bir çabanın neticesiydi."

"Fikirleri fark oluşturmaktan, özgünlükten, orijinallikten uzaktı" iddiasında bulunan Ünal, "Nitekim ne çağını, ne başka toplulukları etkileyebildi. Fikirleri bugüne de ulaşmadı. Müslüman bir halkı Batılılaştırmak, laikliği İslam toplumunda uygulamak, seküler bir toplum yaratmak gibi “özgün” aksiyonları ise daha sağlığında çökmüş, başarısız olmuştu" ifadelerini kullandı.

YAZI KALDIRILDI

Aydın Ünal'ın Atatürk'ü hedef alan yazısı tepkiyle karşılandı.

Yeni Şafak, tepkilerin ardından Ünal'ın yazısını internet sitesinden kaldırdı.