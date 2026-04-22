Yeni Şafak bu kez Merkez Bankası Başkanı'nı hedefe koydu

AKP iktidarına en yakın yayın organlarından olan Yeni Şafak ekonomi yönetimini hedef almaya devam ediyor. 20 Nisan Pazartesi günü manşetten "Mehmet Şimşek'in ekonomi programının çöktüğünü" duyuran gazete bugün de sürmanşetten Merkez Bankası Başkanı'nı hedef aldı.

Bugün açıklanacak faiz kararına ilişkin "Faiz, Karahan'ın keyfi kararını bekliyor" başlığı gazetenin sür manşetinde yer aldı.

ESKİ AÇIKLAMASINA VURGU YAPILDI

Gazetenin sürmanşetinde şu ifadeler yer aldı: "Mart 2024 seçimlerinden önce piyasa beklentisi olmamasına rağmen faizleri 5 puan birden artıran Karahan, kapalı toplantılarda şunları söylemişti: 'Herhangi bir beklenti ve talep yoktu. Hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yoktu. Seçimlere 1 hafta kala faizleri 500 baz puan artırmaya karar verdim. Ama artırmayabilirdim.' "

"İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ GÖRÜYOR"

İç sayfada yer alan haberde ise şu ifadeler dikkat çekti:

"Karahan’ın bugün nasıl bir karar açıklayacağı merak ediliyor. Faizleri yükseltirken 500-700 baz puan aralığında değişen kararlar alan Merkez Bankası’nın faizleri indirirken 100 baz puanlık kararlar vermesi belirsizliği artırıyor. 2025 yılını sembolik faiz indirimleriyle geçiştiren Merkez Bankası’nın, 2026'ya da karamsar bir tabloyla başlaması, önünü görmekte zorlanan iş dünyasının işini daha da zorlaştırıyor. Karahan’ın, iş dünyasından tepki gören “Aşırı temkinli" tutumu nedeniyle sanayici üretim çarklarını döndürmekte zorlanırken, ihracatçılar rakipleri karşısında rekabet gücünü kaybediyor."