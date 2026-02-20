Yeni Şafak ekonomi yönetimine bayrak açtı

İktidara en yakın medya organlarından olan Yeni Şafak gazetesi adeta ekonomine bayrak açtı. Gazetenin bugünkü kapağında “Ekonominin Kurtuluş Reçetesi” başlığıyla tek tek “öneri”ler sıralandı.

Türkiye ekonomisinin yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur tehdidi nedeniyle yıllardır potansiyelinin çok altında bir üretimle yetindiği iddia edilen haberde şunlar denildi:

“Bu sarmaldan çıkmak için geliştirilen klasik ekonomik tedbirler, sorunları daha da kronikleştirdi. Yapısal sorunlara çözüm bulmak, özellikle yüksek enflasyonla mücadelede kalıcı başarı sağlamak kapsamlı bir reformla mümkün. Ekonomik bağımsızlığı güçlendirecek, Türk Lirası'nın değerini koruyacak, enflasyonu düşürecek ve işsizliği azaltacak kurtuluş reçetesi; radikal ama gerekli adımlardan oluşuyor. Yaptığımız önerilerin hayata geçirilmesi; Türkiye’yi üretim, istihdam ve refah ülkesi yapar.”

6 "ÖNERİ" SIRALANDI

İmzasız yayımlanan haberde şu 6 “ öneri” sıralandı:

Çin’den yapılan ithalata yüzde 40 ek gümrük vergisi: “Çin’den gelen ürünlere karşı uygulayacağımız %40 ek gümrük vergisi her yıl yaklaşık 10-12 milyar dolarlık gelir elde etmemizi sağlayacak.”

“Çin’den gelen ürünlere karşı uygulayacağımız %40 ek gümrük vergisi her yıl yaklaşık 10-12 milyar dolarlık gelir elde etmemizi sağlayacak.” Akaryakıtta ÖTV kalksın KDV yarıya düşürülsün: “Bu önlem paketi sayesinde Hazine’nin her yıl elde edeceği 10-12 milyar dolar (yaklaşık 450-500 milyar TL) kadar, akaryakıttan ÖTV ve KDV indirimi yapılabilir.”

“Bu önlem paketi sayesinde Hazine’nin her yıl elde edeceği 10-12 milyar dolar (yaklaşık 450-500 milyar TL) kadar, akaryakıttan ÖTV ve KDV indirimi yapılabilir.” Faiz gelirinden yüzde 25 vergi : “Faiz gelirlerinin oranlarının artırılması da ülkedeki kaynağın rantiyeye değil, yatırıma ve üretime akmasını sağlayacaktır.”

: “Faiz gelirlerinin oranlarının artırılması da ülkedeki kaynağın rantiyeye değil, yatırıma ve üretime akmasını sağlayacaktır.” Döviz al-sat işi yapandan “kazanç vergisi” alınsın: “Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan şirketlerin döviz gelirlerinden vergi alınırken, yüksek miktarda al-sat yapan bireylerin döviz kazancından vergi alınmıyor.”

“Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan şirketlerin döviz gelirlerinden vergi alınırken, yüksek miktarda al-sat yapan bireylerin döviz kazancından vergi alınmıyor.” Kur sarmalı kırılır enflasyon ve faiz yüzde 10’a iner: “Türk Lirası’nın değeri korunursa döviz artmayacak. Yıllardır Türkiye ekonomisinin sıkıştırıldığı faiz-enflasyon kur sarmalı kırıldığında faiz ve enflasyon %10 seviyelerine indirilebilir.”

“Türk Lirası’nın değeri korunursa döviz artmayacak. Yıllardır Türkiye ekonomisinin sıkıştırıldığı faiz-enflasyon kur sarmalı kırıldığında faiz ve enflasyon %10 seviyelerine indirilebilir.” Üreticiden tüketiciye cumhur reyonu: “Türkiye genelindeki 55 bini aşkın zincir markette, temel gıda ürünlerini daha uygun fiyatla halka ulaştırmak amacıyla “Cumhur Reyonu” projesi başlatılsın.”

"İŞSİZLİK DÜŞECEK" İDDİASI

Gazete, bunlar uygulanırsa ekonomide şunların yaşanacağını iddia etti:

1. Döviz yükselmeyecek.

2. Faiz baskısı azalacak.

3. Enflasyon hızla gerileyecek.

4. Fabrikalar daha hızlı üretim yapacak.

5. İşsizlik düşecek.

6. Türk Lirası güven kazanacak.

7. Cari açık azalacak.

8. Hazine 10-12 milyar dolarlık ek gelire kavuşacak.

9. Devlet daha ucuza borçlanacak.

10. Yatırım ve üretim arttıkça mükellef daha fazla vergi verecek.

MANŞETLERDE YER ALMADI

Öte yandan bugün basılı gazetenin kapağında yer alan bu haber internet sitesinde ise manşetlerde yer almadı.