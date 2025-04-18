Yeni Şafak, faiz kararı için Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Ekonomiye bir darbe daha

Yandaş Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde dün faiz artırma kararı alan Merkez Bankası'nı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın eleştirdi.

Bir süredir Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirel haber diliyle öne çıkan Yeni Şafak, Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararını 'ekonomiye darbe' diyerek nitelendirdi.

Gazetenin manşetinde yer alan haberde Merkez Bankası için "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın güdümünden çıkamayan" ifadesi yer aldı.

"Bir darbe de Hazine ve Merkez'den" manşetinin üzerinde ise "FETÖ İşbaşında" başlıklı başka bir haber yer aldı.

Yeni Şafak’ın “Bir darbede hazine ve Merkez’den” başlığıyla yayımladığı haberde ise kararın üretim üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. Haberde, döviz talebindeki sınırlı artışın gerekçe gösterildiği, buna karşılık reel sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunların görmezden gelindiği savunuldu. “İş dünyasının faizlerde indirim beklentisi taşıdığı bir dönemde, bu artış üretimi daha da zorlayacak” denilen değerlendirmede, Merkez Bankası’nın piyasaya olumsuz bir sinyal verdiği öne sürüldü.

Haberin X'teki paylaşımında da "Muhalefetin yolsuzluklarını örtbas etmek için sokaklar üzerinden yürüttüğü kaos girişimlerinin ardından ekonomiye bir darbe de Hazine Bakanlığı'nın güdümünden çıkmayan Merkez Bankası'ndan geldi" ifadeleri yer aldı.