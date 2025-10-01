Yeni Şafak'ın hedefinde ekonomi yönetimi var

AKP’ye ve Erdoğan’a en yakın gazetelerin başında gelen Yeni Şafak, 18 Eylül’de "dövizden vergi alınmadığını" iddia ederek bunu manşet yaptı. Gazete, iki gün önce ise Merkez Bankası ve Banka Başkanı Fatih Karahan’ı faiz politikası nedeniyle eleştirerek, “Yüksek faiz cenderesi ekonomiyi zorluyor, krediler pahalı, konkordatolar artıyor, devlet faize milyarlar ödüyor” dedi.

Yeni Şafak bugün de Özgür Bayram Soylu’nun yazdığı “Vergisiz infaz” yazısını aynı başlıkla 1’inci sayfasına taşıyarak ekonomi yönetimini hedef almayı sürdürdü.

"DÖVİZ SPEKÜLATÖRLERİNE YARIYOR"

Soylu yazdığı yazıda özetle şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de ekonomi politikaları uzun süredir, gelir dağılımı adaleti ve mali eşitlik ilkeleriyle çelişen uygulamalara sahne oluyor. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, yol kenarında simit satan esnaftan, mahalle bakkalından, kahveciden hatta limon tezgâhı açan çocuktan bile vergi alınırken; yüksek gelirli döviz spekülatörlerinin neredeyse vergisiz biçimde sistem dışı kazançlar elde etmesidir. Böylece vergi, vatandaş için boyunduruk; spekülatör içinse bir tür dokunulmazlık belgesine dönüşüyor. Sıradan vatandaş vergi arenasında gladyatör gibi aslanlarla boğuşurken; döviz zengini spekülatörler ise protokol tribününde serin içeceklerini yudumlayarak keyif sürüyor.”

"SERVET TRANSFERİ"

“Özellikle düşük faiz dönemlerinde bankalardan sağlanan ucuz TL kredilerle yapılan döviz alımları, piyasada ciddi kur baskısı yarattı. Bu mekanizma yalnızca yapay döviz talebini körüklemedi; aynı zamanda kurda ani sıçramalara ve finansal piyasalarda kalıcı oynaklığa zemin hazırladı. Böylece TL’nin üretim ve yatırıma yönelmesi gereken kaynakları, spekülatif amaçlarla dövize kaydırıldı. Sonuçta halkın satın alma gücü erirken, bazı sermaye grupları hiçbir üretim yapmadan kur farkından büyük kazançlar elde etti. Eğer mevcut yasal çerçeve etkin biçimde işletilseydi, bu tür işlemlerle spekülatif kazanç arayışına giren aktörler caydırılabilirdi. Döviz işlemlerinin vergilendirilmesi, TL likiditesinin üretim ve yatırım alanlarına yönlendirilmesini sağlarken aynı zamanda spekülasyon iştahını da törpülerdi. Ancak burada amacın, enflasyondan korunmaya çalışan vatandaşı cezalandırmak değil; büyük sermaye çevrelerinin finansal sistemi bir saldırı aracına dönüştüren hamlelerine set çekmek olduğu gözden kaçırılmamalıdır.”

“Dilimizde tüy bitse de, bugün vatandaş, en küçük gelirinde dahi vergi yükünü sırtında taşırken; döviz spekülatörlerinin “dokunulmaz” zırhıyla korunarak sistem dışı kazançlar elde etmesi, açık bir “vergisiz infaz” anlamına geliyor.”

BAKANLIK CEVAP VERMİŞTİ

Yeni Şafak’ın 18 Eylül’deki manşetinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı "iddiaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığı" nı açıklamıştı.