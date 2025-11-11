Yeni Şafak'ın 'İBB iddianamesi hazır' iddiasına CHP'li Zeybek'ten tepki: "Asrın tokadını yiyeceksiniz"

19 Mart'ta aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB soruşturmasının tamamlandığı ve iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı öne sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin 'İBB iddianamesi hazır' iddiasına tepki gösterdi. "Gazetecilik kisvesi altında, kamuoyu peşinen yönlendirilmeye çalışılıyor" diyen Zeybek, şunları yazdı:

"'Asrın vurgununu' 23 yıldır bu milleti bir kuru ekmeğe muhtaç edenler iyi bilir. İddianameyi Yeni Şafak mı yazıyor, iddianame önce gazetelere mi veriliyor?

Gazetecilik kisvesi altında, kamuoyu peşinen yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu tablo, hukuk devletinin temellerini dinamitlemektedir. Aylardır insanlar hukuksuzca bekletiliyor. "Şimdi, bugün, yarın" denmesine rağmen iddianame hala ortada yok.

Manşetler çoktan hükmü vermiş. Mahkemeler niye var o zaman. Çivisini çıkarmayın, adaleti çiğnemeyin. Arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Milletimiz size gereken cevabı verecek 'asrın tokadını' yiyeceksiniz."