Yeni Şafak manşetten vurdu: Hedefte ekonomi yönetimi var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak. Toplantıda faiz kararı açıklanacak.

İktidara yakın medya organlarından Yani Şafak gazetesi toplantı öncesi bugünkü manşetinde ekonomi yönetimini hedef aldı. Daha önce de defalarca faiz konusunda özellikle Hazine ve Malliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenen gazete haberinde patronlara da mikrofon uzattı. MÜSİAD, ASKON, TİM, ATO, İTO, ASRİAD ve TÜMSİAD temsilcileri yüksek faizlerin üretim ve yatırımı yavaşlattığını, istihdamı ve ihracatı olumsuz etkilediğini belirterek faizlerde indirim beklediklerini söyledi.

Yeni Şafak'a konuşan MÜSİAD, ASKON, TİM, ATO, İTO, ASRİAD ve TÜMSİAD temsilcilerinin ifadeleri şöyle:

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir: Merkez Bankası'nın sınırlı ve kademeli bir faiz indiriminin makroekonomik istikrar ve yatırım planlaması açısından yerinde olacağını düşünüyoruz.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Birçok işletme artık dayanma gücünü yitirdi. İndirimde yaşanan gecikme, firmalarımızın ayakta kalma çabalarına büyük sekte vuruyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde artık çok daha cesur davranması bekleniyor.

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan: Enflasyonla mücadelede faiz dışı, üretimi ve verimliliği artırıcı politika araçlarının öne çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Faizsiz finansman enstrümanları yaygınlaşmalı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Merkez Bankası’nın bu yıl kalan iki toplantısında da faiz indirimi döngüsünün devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca faiz indirimlerinin hızlı bir şekilde mutlaka ve mutlaka ticari kredi faizlerine de aynen yansıması gerektiğini de vurgulamak isteriz.

ASKON Başkanı Orhan Aydın: Merkez Bankası'ndan en az 200 baz puanlık bir düşüş bekliyoruz. Böylece sanayi ve altyapı yatırımları desteklenebilir, rekabet gücü artırılabilir.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Özellikle KOBİ’lerimiz için faiz oranlarının makul seviyelere inmesi ve finansmana erişimin güçlendirilmesi, ayakta kalmanın ve büyümenin ön koşulu haline geldi.

ASRİAD Başkanı Cemil Yıldız: Faizler en hızlı şekilde düşürülmeli, kur ve enflasyon dengesi sağlanmalı. Reel sektör ve ihracat bu dengesizlikten olumsuz etkileniyor.

Gazete daha önce de defalarca hem Mehmet Şimşek'i hem de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı hedef alan haberler ve manşetler yapmıştı.