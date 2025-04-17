Yeni Şafak, muhabirimizi hedef aldı; Barış Arslan öğrencilere gözdağı verdi

HABER MERKEZİ

Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Barış Arslan, Yeni Şafak'ın muhabirimiz Sarya Toprak'ı da hedef gösterdiği haberi sınıf gruplarına atarak "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" ifadelerini kullandığı öğrenciye bir kez daha göz dağı verdi.

Barış Arslan öğrenciye yönelik sarf ettiği skandal sözlerden sonra okul grubuna "Bu videoyu çeken ve yayınlayanlar güvenlik kamerasından tespit edilerek gerekli yasal işlemler yerine getirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

YANDAŞ OLANLARI ÇARPITTI

Yandaş Yeni Şafak ise videoda Barış Arslan'ın tüm cümleleri tane tane duyulmasına rağmen yaşananları şöyle çarpıttı: "Okul müdürü Ziya Uluçay ve Müdür Yardımcısı Barış Arslan öğrenciye sözlü olarak müdahale ederek yaptığının ayıp olduğunu, öğretmenleri olarak daha önce sınıfta kalmaması için mücadele ettiklerini ve öğrenciye sahip çıktıklarını ifade etti."

PROVOKATÖR DİYEREK HEDEF GÖSTERDİLER

Muhabirimiz Sarya Toprak'ın ise okula zorla girmek istediğini iddia eden yandaş gazete "provokatör" diyerek hedef gösterdi.

Yeni Şafak'ın haberinde ilgili kısım şöyle:

"Geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş Anadolu Lisesi önündeki eylem sırasında iddialara göre orada bulunan kişilere slogan attıran bir öğrenci okul yönetimine küfretti. Bunun üzerine okul müdürü Ziya Uluçay ve Müdür Yardımcısı Barış Arslan öğrenciye sözlü olarak müdahale ederek yaptığının ayıp olduğunu, öğretmenleri olarak daha önce sınıfta kalmaması için mücadele ettiklerini ve öğrenciye sahip çıktıklarını ifade etti. Olayın ardından aralarında mezun öğrencilerin de olduğu grup okul araç giriş kapısından okula girmek isteyerek kapıyı zorlamaya başladı. Olaya müdahale eden okul yönetimi ise kapının açılmasına engel oldu. Okula zorla girmek isteyen ve provokasyonlarla vatandaşları tahrik eden Birgün Gazetesi muhabiri, okul müdürünün öğrencilerin üzerine yürüdüğünü ve öğrencileri tehdit ettiğini söyleyerek sosyal medya hesabından kışkırtıcı paylaşımlar yaptı. Sosyal medya üzerinden kimlik bilgileri, evinin adresi ve iletişim bilgileri paylaşılan okul müdürü Ziya Uluçay’ın evinin bulunduğu apartman dahi paylaşıldı. Provokatörler tarafından adres bilgileri paylaşılan Uluçay’ın evine defalarca çeşitli siparişler verildi. Sosyal medyada yöneticilere hakaret edilirken, "AKP'liler okulları imam hatip kafasıyla yönetiyorlar" şeklinde paylaşımlar yapıldı."