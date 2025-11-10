Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e 6 maddelik 'reçete'

Yandaş Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinin hedefinde yine ekonomi yer aldı.

Uzun süredir ekonomi politikaları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı hedef alan Yeni Şafak, bu kez Mehmet Şimşek yönetimine altı maddelik bir yol haritası sundu.

"Ekonomiye can verecek 6 adım: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır" ifadeleri ile kendince çözüm yolları sunan Yeni Şafak, bu adımlar sayesinde benzinin 35 liraya ineceğini savundu.

Söz konusu haberde akaryakıtta ÖTV'nin sıfırlanıp KDV'nin düşürülmesi ile litre fiyatının 35 lira civarına çekileceği ifade edildi.

Haberin devamında bu adım ile beraber tüm ürün ve hizmetlerde fiyatların düşeceği söylendi.

Haberde "İşte altı adımda ekonomide reform reçetesi" denilerek 6 madde şöyle sıralandı:

"1- DÖVİZ ALIM SATIMINDA KAZANÇ VERGİSİ

Döviz, faiz ve enflasyonu tetikleyen silah olmaktan çıkarılsın. Bunun için Anayasa ve Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında bireysellerin döviz kazancından %15-40 oranında kazanç vergisi alınsın. Birçok gelişmiş ülkede uygulanan bu kural, Türkiye'de de uygulanırsa, TL'nin değerini koruyacağı gibi faiz ve enflasyonu da aşağı çekecektir.

2- FAİZ GELİRİ YÜZDE 30'A ÇIKARILSIN

Bireysellerin parasını bankaya yatırarak elde ettiği mevduat faizi gelirinden ve kår paylarından alınan vergi yüzde 10-17'den yüzde 30'a çıkarılabilir. Bu vergi hem parayı yatırıma dönüştürecek hem Hazine'nin gelir kalemine önemli bir katkı verecektir.

3-AKARYAKITTAKİ ÖTV SIFIRLANSIN, KDV DÜŞÜRÜLSÜN

Taşımacılıktan gıdaya kadar her alanda maliyeti etkileyen akaryakıttaki yüksek vergi konusunda adım atılsın. Akaryakıttaki ÖTV, daha önce olduğu gibi sıfırlansın. %20 olan KDV oranı da %10'a düşürülsün. Bu düzenlemeyle akaryakıttaki litre fiyatı 35 lira civarına çekilecek, bu adım tüm ürün ve hizmetlerde fiyatı düşürecektir.

4-DÖRT ASYA ÜLKESİNE EK GÜMRÜK TARİFESİ

Türkiye, Asya'nın en büyük ekonomileri Çin, Güney Kore. Japonya ve Hindistan ile dış ticarette büyük açık veriyor. Dört Asya ülkesi ile son 1 yıldaki yaklaşık 80 milyar dolarlık dış ticaretimizin 75 milyar dolan ithalat. Durumu değiştirmek için ithalata yüzde 40 ek gümrük vergisi getirilsin.

5-ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE CUMHUR REYONU

Enflasyonu azdıran en önemli kalem gıda. Bu konuda ürünleri aracısız, doğrudan halka ulaştıracak "Cumhur Reyonu" projesi hayata geçirilsin. 55 binden fazla şubesi olan zincir marketler ile bakkallar sisteme entegre edilsin. Pazarcı esnafı da her şehirde kurulacak Cumhur Depoları'ndan ucuz ürün temin edebilsin. Vatandaş, her evin en temel ihtiyacı olan yağ. şeker, un ve temizlik maddeleri gibi 200 ürün aracısız, ucuza temin edebilsin.

6-KUR SARMALI KIRILIR, ENFLASYON VE FAİZ YÜZDE 15'E DÜŞER

Yıllardır Türkiye ekonomisinin sıkıştırıldığı faiz- enflasyon-kur sarmalı kırılırsa, faiz ve enflasyon %15 seviyelerine kadar iner. Büyümenin yanı sıra yatırım, istihdam, ihracat gibi temel konularda 6 ay gibi kısa bir sürede hızlıca iyileşme olur."

***

YANDAŞ GAZETE 'TARTIŞMALARIYLA' GÜNDEMDE

İktidara yakın yayın çizgisiyle bilinen Yeni Şafak, son zamanlarda gündemden düşmüyor.

Hedefine son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i alan gazete, süreç kapsamında vekillerin İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşme tartışmalarında 'Komisyon İmralı'ya gitmesin' manşeti ile de gündem olmuştu.

Yandaş gazete Yargıtay 11. Daire Başkanı Abdullah Yaman’la yaşadığı polemikle ve MHP’ye yakın Türkgün Gazetesi’yle girdiği tartışmalarla dikkat çekmişti.