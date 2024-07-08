Yeni Şafak'tan "zenginlerden bir defaya mahsus aktif vergisi alınsın" teklifi

Yandaş Yeni Şafak Gazetesi, bir defaya mahsus zenginlerden "aktif vergisi" alınmasını istedi. Haberde, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önünde duran 2023 beyannameleri üzerinden alınacak vergilere ek olarak tahsil edilecek yüzde 0,5-1’lik bir vergi hem asrın felaketinin yükünü önemli miktarda hafifletir hem de Hazine’yi daha fazla borçlanmaktan kurtarır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden verdiği haberde, "zenginlerden bir defaya mahsus aktif vergisi alınsın" teklifinde bulundu.

Türkiye’deki ekonomik krizin sorumlusu olarak pandemi, depremler ve Ukrayna-Rusya savaşı gösterilen haberde, "Pandemi, 6 Şubat 2023 depremleri ve savaşın tetiklediği küresel krizin ekonomiye etkilerini azaltmak için zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın" denildi.

Yapılacak düzenleme ile küçük mükellefin kapsam dışı bırakılması gerektiği kaydedilirken, "Düzenlemenin; bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsaması yeterli" denildi.

Haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin faturasının sanılandan daha büyük olduğu belirtilirken, "Türkiye’de yüzlerce holding var. Bu holdinglere bağlı iştirakler ile yönetimindeki şahıslara ait yüksek varlıklar dikkat çekiyor. Kişi ve kurumların belli bir seviyenin üzerinde varlığından vereceği yüzde 1’lik katkıyla Türkiye, depremin ağır yükünü kolayca omuzlayabilir" denildi.

Dünyadan örnekleri sıralayan Yeni Şafak gazetesi, Türkiye'de dolar milyoneri 44 bin kişi, 18 de dolan milyarderi olduğunun altı çizildi.