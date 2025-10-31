Yeni Şafak ve Yargıtay daire başkanı arasındaki kavga sürüyor

Yeni Şafak ve Yargıtay 11. Daire Başkanı Abdullah Yaman arasındaki tartışma sürüyor.

Yeni Şafak’ın Abdullah Yaman’a yönelik iddiaları devam ederken Yaman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda aynı sertlikle yanıt veriyor.

SÜREÇTE NELER OLDU?

Tartışmalar Yeni Şafak Gazetesi’nin 23 Ekim'deki haberi ve 24 Ekim’de “mülkiyet hakkını tehdit eden yetki” manşetli sayısında yer alan haberlerin ardından başladı.

İddialar neler?

Yeni Şafak’ta yer alan iddiaların öznesi Kamil Darbaz.

23 Ekim tarihli haberde “GMO Grup Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı Kamil Darbaz, 2007 yılında başlayan ticari ortaklık anlaşmazlığının ardından tam 20 yıldır hukuk önünde mücadele veriyor” ifadeleri yer aldı.

Dava sürecinde Darbaz’ın 2015 yılında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduğu, Anayasa mahkemesinin üç yıl süren incelemesinin ardından davada Darbaz’ın lehine karar çıktığı ifade ediliyor.

Temyiz sürecinde ise dosya Abdullah Yaman’ın başkanı olduğu 11. Hukuk Dairesine gönderiliyor ve iddiaya göre bu aşamada “işler değişiyor”.

Gazetede yer alan habere göre Yargıtay’da etkili biri olan Yaman, 300 daireyi ilgilendiren bu davanın kendi dairesine verilmesini sağladı:

“Yargıtay’da tek numaralı aylarda tek numaralı, çift numaralı aylarda çift numaralı başkanlar görev alırken, Yaman’ın dosyanın kendi başkanlık ettiği heyette görüşülmesini sağladığı öne sürülüyor. Bu şekilde, dosyanın kendi katılacağı heyette görüşülmesi için aylarca bekletildiği ve sıra numarası uygulamasına uyulmadığı iddia ediliyor.”

Yeni Şafak ayrıca, Yaman’ın ailesine ilişkin geçmiş iddiaları da habere taşıdı.

Haberde Yaman’ın kardeşinin FETÖ firarisi olduğu, çocuklarının da “örgüt bağlantısı” gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği öne sürüldü.

Gazete, bu bilgileri sıralayarak “Yargıtay’da FETÖ gölgesi hâlâ sürüyor” ve “yüksek yargıda dizayn çabası” gibi ifadelerle, Abdullah Yaman hakkında ağır suçlamalarda bulundu.

24 Ekim tarihli başka bir haberde ise “Yargıtay’da FETÖ gölgesi: Daire başkanı Yaman'dan dosya manipülasyonu ve 'tek numara' oyunu” başlığıyla şu ifadeler yer aldı:

“Yaman’ın 330 daireyi ilgilendiren davayı kendi heyetine düşürmek için için sistemle oynadığı ve dosya sırasını değiştirdiği belirtiliyor. Yaman’ın 'hukuk' dışı hamleleri yüksek yargıda "FETÖ eliyle adalet dizaynı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.”

YAMAN'DAN CEVAP: “BİRİLERİNİN MALINA ÇÖKMELERİNE İZİN VERMEDİĞİMİZ İÇİN”

Gazetenin haberlerinden bir gün sonra 25 Ekim'de Abdullah Yaman’ın sosyal medya hesabından paylaştığı cevap yazısı kamuoyuna yansıdı.

Yaman “Yeni Şafak çetesi” başlıklı yazısında gazetenin iddiaları karşısında devlet kurumlarını göreve davet ederken, hakimliğinin tüm aşamalarında hukuk dışı hiçbir güce yaslanmadığını belirtti.

Yaman açıklamasında “haram yoldan birilerinin malına çökmelerine imkân ve fırsat vermediğimiz için iki gündür yalan dolan iftiralarla itibar cellatlığına soyunuyorlar.” dedi ve “Yeni Şafak çetesi” ifadelerini kullandı.

"YENİ ŞAFAK KÜÇÜKTÜR AMA MİDE BULANDIRIR"

Gazetenin iddialarını sürdürmesi üzerine dün sosyal medya hesabından ikinci bir yazılı açıklama paylaşan Yaman “Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır" sözlerini kullandı ve kendisinin ve ailesinin FETÖ bağlantısına dair iddiaları yalanladı.

Yaman "İddialar doğruysa şayet benim hakkımda, değilse müsvedde hakkında refleks sergilemeye davet ettiğim ilgili devlet kurumlarından çıt bile çıkmayınca iş başa düştü, maalesef. Şeytan taşlamaktan tavafa da vakit buluruz inşallah." ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yaman açıklamasında ayrıca "Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı manevi tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarını yapıyorum elbette" ifadelerini kullandı.