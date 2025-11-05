Yeni Şafak ve Yargıtay hâkimi kavgası: Karşılıklı suç duyurusu

Yandaş Yeni Şafak ve Yargıtay 11. Daire Başkanı Abdullah Yaman arasındaki tartışma sürüyor. Gazete Yaman hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na yapılacak başvuruda, Yaman’ın paylaşımlarının yargı etiğiyle bağdaşmadığı belirtilerek disiplin soruşturması açılması ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talep ediliyor.

Başvuru dilekçesinde, “Haberde ortaya konulan konular ve şüpheli daire başkanının cevabı birlikte değerlendirildiğinde, Yüksek Yargı organlarının işleyişine, kamu vicdanına ve hukuk devleti zeminine olan güvene zarar veren bir durumun ortaya çıktığı kanaati hasıl olmuştur” denildi.

KAVGANIN SEBEBİ NEYDİ

Tartışmalar Yeni Şafak Gazetesi’nin 23 Ekim'deki haberi ve 24 Ekim’de “mülkiyet hakkını tehdit eden yetki” manşetli sayısında yer alan haberlerin ardından başladı. Gazete Yaman’ın 2007 yılından itibaren bir davayı sebep göstererek AYM kararına dahi uymadığını iddia etti. Ayrıca “Yargıtay’da FETÖ gölgesi hâlâ sürüyor” ve “yüksek yargıda dizayn çabası” gibi ifadelerle Yaman hakkında ağır suçlamalarda bulundu.

Yaman ise “Haram yoldan birilerinin malına çökmelerine imkân ve fırsat vermediğimiz için iki gündür yalan dolan iftiralarla itibar cellatlığına soyunuyorlar” dedi.

HAKİM DE SUÇ DUYURSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yaman son açıklamasında ise "Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı manevi tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarını yapıyorum elbette" ifadelerini kullandı.