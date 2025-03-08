Yeni Şafak yazarından skandal ifadeler: Suriye'deki Alevi katliamını savundu!

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçıların, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan Alevilere yönelik saldırıları artıyor.

Suriye'de Alevi nüfusunun yoğunlukta olduğu Tartus, Hama, Lazkiye ve Ceble’deki saldırılarda 300’den fazla Alevi'nin öldürüldüğü tahmin edilirken Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da bugünkü "Sizce de öyle değil mi?" başlıklı yazısında söz konusu saldırıları sahiplendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Alevilere saldırıları endişe ile takip ediyoruz" sözlerini hedef alan Kılıçarslan, saldırıları hakaretler savurarak, skandal sözlerle savundu.

Kılıçarslan yazısında, "Anadolu Aleviliği ile neredeyse hiçbir ortak paydası olmayan, Suriye’de emperyalistlerin köpekliğini yapan, yapmaya da devam eden Nusayrileri, üstelik son derece tehlikeli bir şey yaparak 'Alevi' parantezine de alıp savunmak ancak Özgür Özel’e yakışırdı zaten" ifadelerine yer verdi.

Kılıçarslan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"'Suriye’de Alevilere saldırıları endişe ile takip ediyoruz' buyurmuş CHP Başkanı Özgür Özel. Suriye devleti bulundukları yerlerde terör estiren, sivilleri öldüren, bomba-layan, devletin bütün uyarılarına rağmen bunu yapmaya devam eden Nusayri teröristlerin 100’e yakınını telef etti ya. Ona içerlemiştir.

'Suriye’de Sünnilere saldırıları endişe ile takip ediyoruz' demediler hayatlarının hiçbir anında. Ama Anadolu Aleviliği ile neredeyse hiçbir ortak paydası olmayan, Suriye’de emperyalistlerin köpekliğini yapan, yapmaya da devam eden Nusayrileri, üstelik son derece tehlikeli bir şey yaparak 'Alevi' parantezine de alıp savunmak ancak Özgür Özel’e yakışırdı zaten. Hani doktor aspirin yazsa reçeteyi okuyamayıp hastaya öksürük şurubu veren eczacı fıkrası vardır ya. Hah. O eczacı fıkrasındaki 'eczacı', Özgür Özel işte.

Nusayriler, dini inançları bakımından değil, emperyalizme yaptıkları köpekliğin bir sonucu olarak hala Suriye’de sivil insan öldürecek kadar alçak oldukları için gebertiliyorlar. Başka bir şey değil.

Ama işte Özgür Özel, bir kez bile Suriye’nin onurlu halkının yanında durmaya tenezzül etmiyor. Varsa yoksa “Alevilere saldırı” zagonu.

Halbuki Nusayri teröristlerin, şebbiha köpeklerin Suriye’de an itibariyle yapmaya çalıştıkları şey, Suriye’de İsrail’e alan açmaya çalışmak. Parayı da, silahı da İran’dan alıyorlar ve Suriye’nin nizam, düzen, istikrar bulmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Buradaki, ülkemizdeki emperyalist seviciler ise bunu göre göre, bile bile emperyalizmin köpeklerine arka çıkıyorlar.

Gerçi çok görmemek lazım. Çocuklarımızı öldüren dört ayaklı sokak köpekleri meselesinde de çocuklarımızı değil, köpekleri savunuyor bunlar. Demek fıtrat değişmiyor. Her seferinde savunacak bir köpek topluluğu buluyorlar."