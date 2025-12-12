Yeni Şafak’ta Likoğlu krizi: Künyeden çıkarıldı, istifa iddiaları gündemde

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi 7 Aralık’ta yayımlanan gazetenin künyesinde Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun isminin çıkarıldığı görüldü.

Gazeteden Likoğlu’nun istifa mı ettiği yoksa görevden mi alındığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Ancak iddialara göre, Likoğlu ‘Terörsüz Türkiye süreci’ ve ‘ekonomi’ aleyhine yayınlar yapmaya zorlandığı için istifa kararı aldı.

Yeni Şafak gazetesi süreç başladığından itibaren dikkat çekici fikir ayrılıklarıyla gündeme gelirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yüksek faiz üzerinden eleştirilerde de bulunması dikkat çekiyordu.

"İSTİFAYI ALBAYRAK GRUBU REDDETMİŞ"

Öte yandan Onlar TV’de değerlendirme yapan gazeteci Barış Terkoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Yeni Şafak'ta bir değişiklik var. 7'sinde künyeden Likoğlu çıkarılmış. Yarın yeniden Hüseyin Likoğlu girecek. 26 Kasım'da 25 Yeni Şafak çalışanı işten çıkarılıyor. Oradan başlayan bir gerginlik var. Likoğlu bu meselenin de aralarında olduğu, yönetimle bir tartışma yaşanıyor. Likoğlu istifa etmiş. Likoğlu'nun istifası Albayrak Grubu tarafından reddedilmiş. Yarınki künyede yeniden Likoğlu'nun gireceği söyleniyor. Bazı kaynaklar bazı haberlerin nasıl yapılacağına veya Yeni Şafak'ın çizgisine dair bazı tartışmalar yaşandığını söylüyorlar.”