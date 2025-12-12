Yeni Şafak’ta şaşırtan İmamoğlu yazısı: “Hakim hemen beraat kararı verip davayı düşürmeliydi”

İktidara yakınlığıyla bilinen yandaş Yeni Şafak Gazetesi’nde bugün yayımlanan Mehmet Şeker imzalı köşe yazısı dikkat çekti.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davasını konu alan yazısına "Peşinen söyleyelim, Hâkim Bey yanlış yapmıştır. Üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla suçlanan Ekrem Bey’e sorduğu sorular gereksizdir" ifadeleriyle başladı.

Yazının devamında Şeker "Hâkim, dava dosyasının kapağını açar açmaz, ortada bir suç olmadığını fark etmeli, savcının iddianameyi kafasına göre yazdığını görmeli ve hemen beraat kararı verip davayı düşürmeliydi" ifadelerini kullandı.

KRALLAR BİLE SORGULANIR

Yazının dikkat çeken bölümlerinden birinde Mehmet Şeker, mahkeme kararlarının sorgulanamaz olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Gerekirse krallar bile sorgulanır, şahlar padişahlar bile devrilir. Bunun sayısız örneği görülmüştür.

Nitekim mahkeme kararları da denetime tabidir ve yapılan yanlış gerekirse Bağdat’tan döner.

Bazen de oraya kadar gitmesine gerek kalmaz, üst mahkemelerde düzeltilir. Bunu da herkes bilir.

Hâkim imalı sorular sormuştur. “Ne demek istiyorsunuz?” deyince, duruma açıklık getirmek isteyen Ekrem Bey, “İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız” diye durumu açıklamak zorunda kalmıştır."

YENİ ŞAFAK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Söz konusu yazı, Yeni Şafak’ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda yazıdan şu ifadeler öne çıkarıldı:

"Ekrem Bey'in 'bu adaletsizliğe imza atanların er ya da geç bu salonlarda adil yargı önünde hesap vereceğini vurguluyorum' demesi, yerinde bir uyarıdır. Hatta bir açıdan vatandaşlık görevidir."