Yeni Şafak’tan Mehmet Şimşek’e 'enflasyon' çıkışı: “Programı çöktü”

Bir süredir Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirel haber diliyle öne çıkan yandaş Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinin hedefinde yine ekonomi yer aldı.

Gazete bugüne 'Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü' manşeti ile çıktı.

Haberde, Şimşek’in 2026 için açıkladığı yüzde 8,5’lik enflasyon hedefinin en iyimser tahminle yüzde 29 seviyesinde kalacağı belirtilerek, hedefle gerçekleşme arasında “büyük sapma” olduğu belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberinde, yüksek faiz politikasının üretim ve yatırımı baskıladığını, buna rağmen enflasyonu düşürmede etkili olmadığı ifadeleri yer aldı. Haberde, uygulanan ekonomi programının reel sektöre zarar verdiği ve hedeflerden giderek uzaklaşıldığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ın bugünkü Şimşek haberinden öne çıkan bazı kısımlar şöyle:

"Haziran 2023'te ekonomide yapılan politika değişikliğinin ardından duyurulan ilk Orta Vadeli Program'da ortaya konulan enflasyon hedefi ile gerçekleşen rakamlar arasında büyük uçurum oluştu. Şimşek 2026 enflasyonunu %8,5'a indireceği sözünü verdi. Ancak 2026 enflasyonu en iyimser tahminle %29 olarak gerçekleşecek. Yani hedef ile gerçekleşen arasında %350 oranında sapma meydana geldi.

"FAİZLER %8,5'TAN %50'YE ÇIKARILDI"

Eylül 2023 te duyurulan Orta Vadeli Program'a göre enflasyon 2023 yılında yüzde 65'e. 2024 yılında yüzde 33'e. 2025'te yüzde 15 ve 2026 da ise yüzde 8.5'a indirilecekti. Bu hedefleri tutturmak için faizler yüzde 8,5'tan yüzde 50 ye çıkarıldı."

"BİNLERCE FABRİKA KAPANDI VE KAPANMAYA DEVAM EDİYOR"

Mehmet Şimşek'in yürüttüğü yüksek faiz politikası, enflasyonu düşüremezken reel sektöre de büyük darbe vuruyor. Binlerce firma konkordato ilan etti binlerce fabrika ya kapandı ya da zararına üretim yapıyor. İmalat sektörünün kärlılığı hızla düşünce yatırıma gidecek fonlar da yüksek gelir nedeniyle faize yatırılıyor."