Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Fahrettin Koca'nın görevden alınmasının ardından Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu açıklama yaptı. Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Memişoğlu atamanın ardından, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada Erdoğan'a teşekkür etti.

Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."