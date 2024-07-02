Yeni Sağlık Bakanı’nın icraatlarını BirGün yazmıştı: Menzilciyi zengin etti

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde Menzil Cemaati ile bağlantılı şirkete peş peşe ihale vermişti. Şirketin yöneticisi, "İhaleye davet edilmemiştik ve arayarak firmamın davet edilmesini sağladım" diye itirafta bulunmuştu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevinden istifa eden Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu’nu atadı.

Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönem Menzil Cemaati ile bağlantılı şirkete verdiği ihaleler ile sağlıkçıların “kıyafetine” dair yayımlandığı genelgeyle gündeme gelmişti.

MİLYONLUK İHALELER VERDİ

BirGün’ün 30 Kasım 2022’de “Covid-19 testleri de Menzilci’nin şirketine” başlığıyla gündem getirdiği ve gündem olan haberde İstanbul’daki kamu hastanelerinde Covid-19 testlerinin Menzil’in şirketine yaptırıldığı ifade edilmişti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 5 Kasım 2020 tarihinde 'sağlık tesisleri için 6 aylık sonuç karşılığı Covid-19 PCR testi hizmeti alımı' adı altında bir ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu'nun 'pazarlık' usulüne izin veren 21/b maddesi uyarınca yapılan ihale sonucunda, yedi büyük kamu hastanesinde testlerin 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan altı ay boyunca 144 milyon TL'ye Techno Health Laboratuar ile Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri Şirketi'ne yaptırılması yönünde sözleşme imzalandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 11 Eylül 2020 tarihinde “Sonuç Karşılığı Covid-19 PCR Testi Hizmet Alımı” adı altında bir başka ihale daha düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen bu ihale de Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Techno Health Laboratuar Şirketi’ne verildi. Şirket ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında da 55 milyon 812 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

ŞİRKETİN ORTAĞI MENZİL MENSUBUYDU

O dönem Techno Health Laboratuar Şirketi’nin ortağı olan Ferhat Danışman ise Menzil Cemaati mensubuydu. Danışman, İl Sağlık Müdürlüğü’nden ihale aldığı dönemde Menzil’e ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nde de Mali Hizmetler Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

"TELEFONLA ARADIK, İHALEYE KATILDIK"

BirGün’ün haberinden sonra açıklama yapan Techno Health Laboratuar Şirketi’nin yöneticisi Mehmet Rüştü Kaya, "Ferhat Danışman da şirketimizin ortağıdır. Ferhat Bey Emsey Hastanesi’nde çalışıyor olabilir, Menzil’i seviyor olabilir, Menzil'e gidiyor olabilir. Ne var yani bunda? Menzil'e gitmek, Menzil'i sevmek suç mu?" demiş ve sözlerine şöyle devam etmişti:

"Biz test başına 29 TL gibi bir teklif verdik. Altı boyunca yedi hastanede toplam 5 milyon adet Covid-19 testi yapacağız ve test başına yaklaşık 29 TL gibi bir ücret alacağız. Yedi hastanede toplam 149 personel çalıştıracağız. 50 Adet PCR test kabini ve cihazı kuracağız. Cihazlarımızı da hastane içerisinde bize verilen alanlara kuracağız ve beş saatte sonuç vereceğiz. Yani laboratuvarı komple biz çalıştıracağız sadece sürüntü alma işlemi tıbbi bir operasyon olduğu için sürüntüyü Sağlık Bakanlığı personeli alacak. İstanbul’da da böyle bir ihale olunca açıkçası katılmak istedim. İzmir’de 124 TL fiyatı görünce 'Bu çok pahalı" dedim ve bunun üzerine çalışmak istedim. Hatta İstanbul’da ihaleye ben davet edilmemiştim ve özellikle arayarak firmamın davet edilmesini sağladım."

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabında, Menzil Cemaati’ne olan yakınlığını gizlemeyen Ferhat Danışman, "Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Aldığı ihalelerle gündem olan Danışman, kısa süre önce şirketteki hisselerini devretti.

ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLMÜŞTÜ

BirGün’ün 30 Kasım 2020 tarihli ‘Kononavirüs testi Menzil’e emanet!’ başlıklı manşeti Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘Haber Sağlık Ödülü’ne’ layık görülmüştü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA: EDEBE UYGUN GİYİNİN

Memişoğlu 11 Aralık 2019 tarihinde sağlık çalışanlarına yönelik hazırladığı bir genelgede de "makam onayı ile kıyafet standartları belirlendiği" belirterek sağlık çalışanlarının "Edep adap ve inanca göre uygun giyinmesini" istemişti.