Yeni sayfa için yolculuk başlıyor

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EMEK SERVİSİ

İstanbul Çatalca’da 354 kişinin çalıştığı Polonez Gıda Fabrikası'nda yaklaşık 140 gündür grev var. 19 Temmuz günü başlayan grevin hikayesi Türkiyeli işçiler için çok tanıdık. Ağır çalışma koşulları, uzun saatler, mesailer, düşük ücretle birleşince işçiler için katlanılmaz hale geldi. Çözümü örgütlenmekte aradılar. Türk İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikası’na üye oldular. Polonez Gıda'nın sahibi olan Ürdün menşeili Siniora Food şirketinin patronları örgütlenmeye izin vermedi. Önce 13 çalışanı işten çıkarttılar. Bu gelişme üzerine arkadaşlarını geri isteyen işçiler fabrika içinde direnirken sendika da grev kararını astı. İşçilerin direnişi kısa sürede tüm ülkede yankılanırken iktidar ve ona bağlı kolluk güçleri de patronun arkasına dizildi.

Dört buçuk aydır devam aralıksız devam eden grevde işçiler onlarca kez kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Fabrika önünden sökülmeye, kitlesel basın açıklamasına engel olunmaya çalışıldı. Çorlu merkezde yapılan eylemler de benzer müdahalelerle karşılaştı. Direnişin en önünde yer alan kadınlar sürüklenerek gözaltına alındı.

Yasalar çiğnenerek yapılan grev kırıcılığı adeta seyredildi.

DAYANIŞMA EKSİK OLMADI

Patron, kolluk kuvveti ve iktidar tarafından boğulmaya çalışılan grevin en önemli dayanağı dayanışma oldu. Sendikalar, sol-sosyalist yapılar, kadın örgütleri, kooperatifler bir an olsun direnişçi işçileri yalnız bırakmamaya çalıştı. Hayatlarının çok önemli bölümünde AKP ve MHP seçmeni olan işçiler bu dayanışmadan çok fazla memnun kaldıklarını her fırsatta dile getirdiler. Başta kadın işçiler olmak üzere neredeyse tamamı aradan geçen günler içinde hem siyasal fikirlerinin değiştiğini hem da yaşama başka bir gözle baktıklarını ifade ettiler.

Polonez direnişinde yer alan kadınlar ülkenin farklı noktalarında direnişlere katılmaktan kendilerini ifade etmekten geri durmadılar.

HEDEF ANKARA MUHATAP İKTİDAR

Polonez işçisi aylardır devam ettiği direnişi Ankara'ya taşımaya karar verdi. İktidarın vurdum duyaz tavrına karşı selerini bir kez de Ankara'dan yükseltecekler. Bugün saat 11'de Çatalca Adliyesi önünden başlayacak yürüyüş öncesi açıklama yapan işçilerin çağrısı şöyle: “138 gündür direniyoruz. Sıcağı gördük soğuğu gördük, yılmadık. Sendikalı olduğumuz için işten atılmayı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Artık yeter! Devletin tüm kurumlarına derdimizi anlattık ama bir muhatap bulamadık. Son çare Ankara'ya yürüyoruz. Herkesi Anayasal Hak Yürüyüşü'müze sahip çıkmaya çağırıyoruz” Polonez grevi daha şimdiden işçi sınıfının direniş tarihine yazıldı. Ama öykü daha bitmedi, şimdi yeni bir safhaya geçiliyor.