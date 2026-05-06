Yeni seçilen YSK Başkanı Mutta: "Seçim süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz"

Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine Yargıtay'dan seçilen Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur ile Danıştay'dan seçilen Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ile Nedret Engin'in katılımıyla YSK'da tören düzenlendi.

YSK'da, yeni üyeler için yemin töreni ve ardından başkanlık seçimi yapıldı. Seçim sonucunda, 16 Ocak 2020'den bu yana Başkanlık görevini yürüten Ahmet Yener'in yerine, üye Serdar Mutta YSK'nın yeni başkanı, başkanvekili ise İsmail Kalender oldu.

Yapılan devir teslim töreninden önce konuşan Ahmet Yener, Yargıtay'dan ve Danıştay'dan seçilen yeni üyelerin yemin etmesiyle YSK üyesi olarak görevlerine başladıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla başkan olarak benim, başkanvekili Ekrem Özübek’in ve değerli kurul üyelerimizin görev süreleri dolmuş bulunmaktadır. 2020 yılında başladığımız Yüksek Seçim Kurulu üyeliğinde 2023 yılında başkan olarak devam ettik. Bu süreçte değerli kurul üyeleri, siyasi parti temsilcilerimiz, il, ilçe seçim kurulu hakimlerimiz ve tüm değerli personelimiz ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılının son seçimlerini 2023 yılında, ikinci yüzyılının ilk seçimlerini de 2024 yılında gerçekleştirdik" diye konuştu.

"SONUÇLARIN TÜRK DEMOKRASİSİNE TEKRAR HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Yapılan seçimler sonucu yeni başkanın Serdar Mutta olduğunu açıklayan Yener, "Bugün yapılan seçimlerde Sayın İsmail Kalender Bey de başkanvekili olarak seçilmiştir. Yine tüm kurulumuza ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra görev devam edecek olan tüm kurulumuza biz görevi devredecek olan kurul üyeleri olarak hayırlı, verimli bir çalışma diliyoruz. Bu süreçte bizimle uyumlu bir şekilde çalışma gerçekleştiren, hem kurulda temsil edilen siyasi parti temsilcilerimize hem de kurumda temsil edilmeyen ancak birlikte mesai yapmış olduğumuz tüm siyasi parti temsilcilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sonuçların Türk demokrasisine tekrar hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BU GÖREVİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL İLKELER DOĞRULTUSUNDA EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Yener’in konuşmasının ardından Yener’i kapıya kadar uğurlayan Başkan Mutta, burada yaptığı açıklamada, bugün yapılan seçimler sonucunda YSK Başkanlığı'na, İsmail Kalender'in de YSK Başkanvekiliği’ne seçildiğini belirtti.

Mutta, bugün itibarıyla görevleri sona eren Başkan Ahmet Yener, Başkanvekili Ekrem Özübek ve üyelere, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, bugün görevlerine başlayan yeni üyelere de başarı diledi.

YSK Başkanı Mutta, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu, anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bizler de bu bayrağı bugün teslim aldık. Bu görevi, hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda, en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tüm seçim süreçlerinin, seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde, şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bu vesileyle kurulumuzda bugün yapılan seçimin milletimize, Türk demokrasisine ve tüm seçim teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor."

Mutta’nın konuşmasının ardından kendisine teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Ahmet Yener, "Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.