Yeni sezon ‘Çellonun Hikâyesi’ ile başlayacak

Haluk SAĞKAL

Pera Müzesi, Pera Klasikleri konser serisinin yeni sezonunu çellonun iki ustası Münif Akalın ve Julya Krepak’ın performansıyla açıyor. Usta çellistler Akalın ve Krepak konserde Rameau, Bach, Couperin, Vivaldi, Haydn, Boccherini, Faure, C. St. Saens, Falla, Gardel ve Piazzola’dan eserler seslendirecek.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, 14 Eylül saat 19.30’da gerçekleşecek konser, tarihi bir atmosferde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.