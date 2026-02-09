Yeni sezonu planlanmıştı: Avlu dizisinin geri dönüşüne kayyum engeli

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Avlu dizisinin ekranlara dönüş heyecanı yarım kaldı. Limon Film tarafından hazırlıkları sürdürülen ve oyuncu kadrosuyla el sıkışılan dev proje, yayıncı kanalda yaşanan son gelişmelerin ardından iptal edildi.

Türk televizyon tarihinin en çarpıcı cezaevi temalı yapımlarından biri olan Avlu, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyordu.

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı dizi için Limon Film, geçtiğimiz Nisan ayında "Efsane geri dönüyor" müjdesini vermişti. Ancak gelen son bilgiler, dizinin takipçileri büyük hüsrana uğradı.

SHOW TV İLE İMZA AŞAMASINA KADAR GELİNDİ

2018-2019 yılları arasında Star TV ekranlarında ilgiyle izlenen yapım için yeni adres olarak Show TV belirlenmişti.

İmzaların atılma aşamasına geldiği projede, oyuncu kadrosu için de titiz bir çalışma yürütülüyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu ve Alican Yücesoy gibi isimlerle prensipte anlaşma sağlanmıştı.

İPTALİN GEREKÇESİ

Yapımcı Hayri Aslan’ın, Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Vahide Perçin’e senaryo gönderdiği ve kadroyu güçlendirmek istediği gündeme gelmişti.

Ancak kulislerden sızan bilgilere göre, Show TV’de yaşanan yönetimsel değişimler ve kuruma kayyum atanması süreci, beklenen imzaların atılmasına engel oldu.

İmza sürecinin tamamlanamaması üzerine projenin rafa kaldırıldığı öğrenilirken, anlaşma sağlanan oyuncuların şimdiden yeni projelerle görüşmeye başladığı belirtildi.

Bir döneme damga vuran Avlu'nun ekran yolculuğu, şimdilik belirsiz bir süre için sonlanmış görünüyor.