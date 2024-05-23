Yeni sistem ‘onay’ alamadı

Berkay SAĞOL

Randevu sıkıntısına Sağlık Bakanlığı’nın çözüm olarak getirdiği MHRS “Onaylı Randevu” sistemi ilk haftada sorunlara yol açtı. Kanser hastaları ile 65 yaş üzerindekilerin muaf tutulacağı söylenmesine rağmen bu uygulanmadı. Sıkıntı yaşayan hastalardan biri de İstanbul’da yaşayan 87 yaşındaki kanser hastası Gülşah Evsen.

23 Mayıs için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji bölümünden randevu alan Evsen’in randevusu iptal edildi. Yapılan başvuru üzerine Bakanlık, Evsen’in ailesine "hastanın randevusunun neden iptal edildiğinin bilinmediği"ni bildirdi, iki gün sonrasına randevu verilebileceği söyledi. Randevu iptaliyle ilgili mail atılmasını da istedi.

Maile verilen yanıtta, “3 numaralı polikliniğine gittiğiniz takdirde asistanının ayaktan yardımcı olacağı bilgisi alınmıştır. Sorun yaşanırsa, MHRS Sorumlusu’nun bilgisi dahilinde olduğunu iletin” denildi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun, “Hastaların randevuları onaylamadıkları için iptal edilebiliyor. Kronikleşen sorunlar palyatif çözümlerle aşılamaz. Sağlık Bakanlığı, birinci basamağın ve koruyucu sağlık sisteminin güçlendirildiği bir modele geçmeli” dedi.