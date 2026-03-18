Yeni sistem yürürlükte: Öğretmen adaylarının alacağı maaş belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği, 17 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi’ndeki teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerini düzenleyen yönetmelikte, adaylara yapılacak aylık ödemeler, askerlik ertelemesi ve sağlık sigortası gibi düzenlemeler öne çıktı.

EĞİTİM SÜRECİNDE AYLIK ÖDEME

Yönetmeliğe göre öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi süresince her ay 23 bin 310 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı kadar ödeme yapılacak.

Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Bu hesaplamaya göre öğretmen adaylarına aylık 32 bin 351 TL ödeme yapılacak.

Ayrıca askerlik yükümlülüğü bulunan adayların hizmeti eğitim süresince ertelenecek. Adayların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin genel sağlık sigortası primleri ise Bakanlık tarafından karşılanacak.

Kaydı dondurulan adaylara bu süre boyunca ödeme yapılmayacak.

EĞİTİM SÜRESİ VE KAPSAM

Öğretmen adayları, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir hazırlık eğitimine tabi tutulacak.

Eğitim süresi kural olarak dört dönem olarak belirlenirken, Millî Eğitim Akademisi Akademik Kurulu kararıyla bazı programlarda üç dönem uygulanabilecek.

YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

Adayların eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmesinde belirli öncelikler dikkate alınacak.

Yerleştirmeler sırasıyla:

EKPSS puanı ile başvuranlar, Sosyal Hizmetler ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındakiler, Millî sporcular, MEB-AGS puanı yüksek olan adaylar şeklinde yapılacak.

MEB-AGS puanının eşit olması durumunda yerleştirme bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

Adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Başka illere yerleştirilen evli adaylara ise belirli şartlarla bir defaya mahsus yer değişikliği hakkı tanınacak.

ATAMA PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Uygulama Akademi sürecini tamamlayan adayların atamaya esas başarı puanları, teorik ve uygulamalı eğitimlerde gösterdikleri performansa göre hesaplanacak. Adayların başarılı sayılabilmesi için teorik derslerin yazılı sınav ortalamasının 100 üzerinden en az 60 , uygulamalı derslerin değerlendirme puanının ise en az 70 olması gerekecek.

Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerin başarı notlarının yüzde 40'ı ile uygulamalı derslerin başarı notlarının yüzde 60'ı toplanarak adayın atamaya esas başarı puanı elde edilecek

BAŞARISIZ OLANLARIN İLİŞİĞİ KESİLECEK

Teorik derslerden başarısız olanlara bir ek sınav hakkı tanınacak. Bu sınavda da başarılı olamayanların veya uygulamalı derslerde yeterli puanı alamayanların Akademi ile ilişiği kesilecek.

Adayların derslere ve sınavlara katılımı zorunlu olacak.

Sağlık mazereti nedeniyle 19 güne kadar, diğer mazeretlerle 10 güne kadar izin verilebilecek. Sağlık nedeniyle 20 gün ve üzeri devamsızlık yapanların ise kayıtları dondurulacak.