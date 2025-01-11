'Yeni süreç' trafiği hız kazandı: Bugün neler yaşandı, kim ne söyledi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor.

Bugün yeni sürece dair en yoğun temasların yaşandığı günlerden biri oldu. Ankara'dan Diyarbakır'a ve Edirne'ye kadar dikkat çeken temaslar yaşandı ve açıklamalar yapıldı.

MHP'DEN 'BARIŞ' MESAJI

MHP, bugün resmi sosyal medya hesabından dikkati çeken bir mesaj paylaştı.

Bugün saat 11.15'te yapılan paylaşımda Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte "Barışla herkes kazanır" denildi.

ERDOĞAN'DAN YENİ SÜREÇ MESAJLARI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan devrimle birlikte örgütün bölgesel hedefleri kursaklarında kaldı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın, artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma arayışımızdan da vazgeçmiyoruz. Bölgemizde yaşanan kritik bazı değişiklikler sonrasında terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

"Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, ez cümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir."

DEM PARTİ İLE DEMİRTAŞ ARASINDA GÖRÜŞME

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Edirne Cezaevi'ne saat 13.12'de gelen heyet, Demirtaş ile yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştük. Sağlıklarını ve morallerini çok iyi gördük. Sürece desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler" dedi.

Pervin Buldan ise şunları söyledi: "Bugün sayın Demirtaş'ı ve sayın Mızraklı'yı ziyaret ettik. Bu ziyaretten büyük moralle ayrılıyoruz. Sayın Demirtaş ve Mızraklı'nın bu sürece ilişkin yaptıkları açıklamalar oldukça net. Her koşulda bu sürecin arkasında olacaklarını ilettiler. Bu sürecin bir barış sürecine evrileceğinden hiçbir kuşkumuz yok."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN DESTEK

DEM Parti heyetinin ziyaretinin ardından Selahattin Demirtaş, yazılı açıklama yaptı.

Yeni süreci 'Demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci' olarak tanımlayan Demirtaş, "Özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

"Bizler demokratik, barışçıl zeminde siyaset yapan aktörler olarak çatışmaların, şiddetin kalıcı şekilde son bulmasını arzuluyor, istiyor, destekliyoruz" diyen Demirtaş, "Sayın Öcalan, koşulları oluştuğunda bu konuda bir inisiyatif alacaksa yanında olacağımızı belirtiyoruz. Olası bir çağrının tüm inisiyatifi elbette kendisindedir" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şunları kaydetti: "Yine bu kritik ve tarihi dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine, barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor, desteğimi iletiyorum. Her türlü kişisel, partisel çıkarın ötesinde, demokrasinin güçlenmesine dair atılacak her adımın tereddütsüz yanında olacağıma belirtiyorum."