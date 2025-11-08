Yeni tarife açıklandı: Araç sigortalarına zam geldi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni tarife açıklandı.

Kasım ayı itibarıyla tüm araç gruplarında artış yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de prim tutarları yeniden belirlendi, sigortasız araçlar için cezalar ağırlaştırıldı.

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan Kasım 2025 tarifesiyle birlikte zorunlu trafik sigortasında yeni bir fiyatlandırma dönemi başladı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÜCRET NE KADAR?

İstanbul’da 4. basamakta yer alan sürücüler 14 bin 991 TL prim ödeyecek. 0. basamakta risk seviyesi yüksek sürücüler 44 bin 733 TL, en düşük riskli 8. basamak sürücüler ise 7 bin 456 TL prim ödeyecek.

Ankara’da prim aralıkları 43 bin 467 TL ile 7 bin 245 TL arasında değişirken, İzmir’de 42 bin 201 TL ile 7 bin 34 TL aralığında belirlendi.

TAKSİLER NE KADAR ÖDEYECEK?

Ticari taksilerde prim oranı dikkat çekici biçimde yükseldi. İstanbul’da 0. basamakta taksiler 117 bin 861 TL, 8. basamakta 19 bin 644 TL prim ödeyecek. Ankara’da 114 bin 526 TL ile 19 bin 88 TL, İzmir’de ise 111 bin 190 TL ile 18 bin 532 TL arası primler uygulanacak.

EN YÜKSEK MALİYET OTOBÜSLERDE

Trafik sigortasında en yüklü maliyet, 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde yaşandı:

İstanbul Otobüs (31+ Koltuk): Sıfırıncı basamaktaki sigorta primi 282.495 TL’ye yükseldi. Sekizinci basamaktaki prim ise 46.136 TL olarak kayıtlara geçti.