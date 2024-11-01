Yeni TCK’nin mimarlarından Prof. İzzet Özgenç’ten Esenyurt tepkisi

2005'te kabul edilen yeni Türk Ceza Kanunu’nu (TCK) yazan isimlerden ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma talebine gerekçe gösterdiği hususların 'terör örgütü üyeliği' ile bağdaştırılamayacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgenç, "Bu açıklamalar, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü sonrası çıkarılan KHK’ler ile mevzuatımıza ithal edilen “iltisak” ibaresinin nasıl kötüye kullanıldığının bir göstergesidir" dedi.