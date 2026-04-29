Yeni teklif Meclis’e geliyor: Aidat zamlarına sınırlama yolda

Yüksek aidat zamlarındaki şikayetlerin ardından yeni düzenleme yolda.

Milyonlarca site ve apartman sakininin merakla beklediği aidat düzenlemesinin de içinde olduğu kanun değişikliği bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

NTV'nin haberine göre; düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.

Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak.

Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.

Böylece, Genel Kurul'da teklif onaylanmasa bile zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.

"SÖZ KAT MALİKLERİNDE"

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin yıllık aidat artış zamanında kendilerinin piyasadaki mevcut artışları gerekçe göstererek zam yapabildiklerini dile getirdi.

Kiraz, "Artışı aslında kat malikleri belirleyecek. Söz sahibi tamamen kat maliklerine ait olacak" dedi.