Yeni Tiyatro'dan Gül Onat'a 'Onur', Nedim Saban'a 'Emek' Ödülü

13 yıldır Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri düzenleyen Yeni Tiyatro Dergisi, bu yıl ünlü oyuncu Gül Onat'a Onur Ödülü takdim edeceğini duyurdu.

Yoğun ve çekişmeli olduğu kadar, zorluklarla da geçen tiyatro sezonunda derginin kurucusu ve genel yayın yönetmeni de olan Dr.Ögr.Üyesi Erbil Göktaş'ın kaybının ardından Prof.Dr. Sema Göktaş ile yayın hayatına devam eden Yeni Tiyatro Dergisi, Nedim Saban'a da Emek Ödülü verecek.

3 Haziran Çarşamba günü Balat Weplay'de sezona veda niteliğindeki partide 'Bir Yaz Akşamı' konseptiyle kazananları duyuracak olan jüri komitesi, ödüllerin dağıtılacağı 15 Haziran Pazartesi akşamına hazırlanıyor. İnce eleyip sık dokuyarak Türkiye genelinde sahne alan, uluslararası festivallerdeki yabancı oyunları da değerlendiren jüri, bu sene eski yıllara oranla az sayıda ödül verecek. Genç oyuncular Erdinç Kılıç ve Berkay Baygın'ın sunacağı sürprizlerle dolu ödül töreni Mecidiyeköy Torun Center Büyük Salon'da gerçekleşecek.