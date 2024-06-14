Yeni Tiyatro Ödülleri açıklandı
Türkiye'nin dört bir yanındaki tiyatro hareketlerini akademik olarak izleyen Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, sezonu büyük bir ödül töreni ile kapatmaya hazırlanıyor.
Dr. Öğr. Üyesi Erbil Göktaş ve Genel Koordinatör Mustafa İri önderliğinde, Prof.Dr. Erhan Tuna, Prof.Dr. Ayşe Didem Uslu, jüri koordinatörü Şule Kazgan, jüri üyeleri Dalya Uçankuş, Birce Semercioğlu, Oğuz K. Oğuz, Sibel Tomaç, Yavuz Yılmaz ve Ezgi Özcan bu sezonda da bir rekora imza atarak 300'den fazla oyun izlediler.
Yönetmeninden terzisine, ışıkçısından afiş tasarıma kadar tiyatroyu ilgilendiren bütün alanlara ilişkin ödül kategorisi düzenlenen ve çoklu bir kutlama buluşması, bir tür tiyatro bayramı niteliğindeki ödül töreni bu yıl Şişli Belediyesi ev sahipliğinde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde 25 Haziran Salı günü saat 18:30'da gerçekleşecek.
Jüri başkanı Göktaş'ın; "Nuri Bilge Ceylan filmleri kadar uzun ama hayat kadar kısa ve heyecanlı" olarak tanımladığı söz konusu tören, bu yıl Afife ödüllerinden sonraki kapanış etkinliği olarak sezona nokta koyuyor.
11. ULUSLARARASI YENİ TİYATRO DERGİSİ EMEK VE BAŞARI ÖDÜLLERİ
SANATA KATKI ÖDÜLÜ
Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı)
SANATA VE TİYATROYA KATKI ÖDÜLÜ
Taygun Demir (Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)
ONUR ÖDÜLÜ
Göksel Kortay
ONUR ÖDÜLÜ
Rutkay Aziz
EN İYİ KADIN OYUNCU
Zuhal Olcay (Kel Diva) Oyun Atölyesi
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Engin Günaydın (Hücreler) BKM
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Ayşegül İşsever
YILIN OYUNU
Savaş ve Barış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
YILIN OYUNCUSU
Engin Alkan (Ölümün Tersi Arzudur) Kadıköy Emek Tiyatrosu
CUMHURİYET 100.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ
Bu Memleket Bizim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet (Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu) Manavgat Belediye Başkanı Dr.Niyazi Nefi Kara
ULUSLARARASI BARIŞ VE KARDEŞLİK ÖDÜLÜ
Romeo ve Juliet (İstanbul Devlet Tiyatrosu)
YÖNETMENLİK JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Kosta Kortidis (Çiçekçi Sokağı) Teatro Rudius
PROF. DR. HÜLYA NUTKU EN İYİ YAPIM ÖDÜLÜ
Canavar (İki Tiyatro)
PROF. DR. ÖZDEMİR NUTKU 'AKADEMİSYEN' ÖDÜLÜ
Prof. Süreyya Temel
FERHAN ŞENSOY EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ
Berkay Ateş (Uykusuz Bir Rüya, Salim) D22
YILIN TİYATRO EKİBİ
Kemal Başar & Savaş Alp Başar & Zelal Barlas & Efe Can Karakaya (Söz Veriyorum) Tiyatro Keyfi
EN İYİ İKİLİ PERFORMANS
Kemal Başar & Zelal Barlas (Cyrano Rock) Tiyatro Keyfi
EN İYİ YÖNETMEN
Lale Gençtürk (Çağrılmadan Gelen) İstanbul Devlet Tiyatrosu
EN İYİ YAPIM (KOMEDİ)
Hücreler (BKM)
EN İYİ YÖNETMEN (KOMEDİ)
Serkan Üstüner (Pembe Pırlantalar) Epizot Görsel Sanatlar
EN İYİ YAPIM (MÜZİKAL)
Once Müzikali (Lemur Sanat & L'avare)
OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ
Ümit Özhan (Haydi Karına Koş) L'avare
YÖNETMENLİK ÖZEL ÖDÜLÜ (KOMEDİ)
Alper Yahşi (Haydi Karına Koş) L'avare
EN İYİ YÖNETMEN (MÜZİKAL)
Elvin Beşikçioğlu & Erdal Beşikçioğlu (Otomatik Portakal) Tatbikat Sahnesi
EMEK ÖDÜLÜ
Abdullah Kaan Başkıran
KÜLTÜR SANAT 'EMEK' ÖDÜLÜ
Sayım Çınar
TİYATRO SANATINA KATKI ÖDÜLÜ
Pınar Çekirge
EN İYİ UYARLAMA ÖDÜLÜ
Oğuz Utku Güneş (39 buçuk Basamak) Tiyatroadam
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Levent Can & Hande Doğandemir & Erdem Kaynarca (Eksik) Kadar
YILIN EN İYİ ANSAMBL OYUNU
İbrahim Çiçek (Sığınak) Craft
EN İYİ ANSAMBL PERFORMANS
Uğur Uzunel & Selin Şekerci & Ulvi Kahyaoğlu (Sığınak) Craft
YILIN PERFORMANSI (KADIN)
Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Treplev) Decollage Art Space
YILIN PERFORMANSI (ERKEK)
Ümit Erlim (Treplev) Decollage Art Space
YILIN KOMEDİ PERFORMANSI
Murat Cemcir & Yasemin Kay Allen (Büyük Aşkların Sonuncusu) Funorg & Optimum Pictures
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Müslüm Tamer (Hamlet) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Ezgi Erarslan (Ben Eskiden Çok Ünlüydüm) Gestus Tiyatro
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL)
Nezaket Erden (Aşık Shakespeare) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu & Zorlu Psm & Piu Entertaintment
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL)
Uraz Kaygılaroğlu (Aşık Shakespeare) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu & Zorlu Psm & Piu Entertaintment
EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS (ERKEK)
Nebi Birgi (The Diva Müzikali) 12 Yapım & Akustikhane
HAYALİ KÜÇÜK ALİ GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU ÖZEL ÖDÜLÜ
Halide Oya Tansı
PROJE TASARIM VE OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ
Burcu Kavaklıpınar (Mayko'nun Hikâyesi-Çağrılmadan Gelen)
EMEK ÖDÜLÜ
Çağatay Çiftçi
JÜRİ ÖDÜLÜ YILIN PRODÜKSİYONU
Narnia Günlükleri (Konya Şehir Tiyatrosu)
JÜRİ ÖDÜLÜ YILIN YÖNETMENİ
Hakkı Kuş (Maskeliler) Konya Şehir Tiyatrosu
OYUNCULUK BAŞARI ÖDÜLÜ
Erkan Koç (Maskeliler)
EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS (KADIN)
Duygu Şen (Narnia Günlükleri) Konya Şehir Tiyatrosu
Zeynep Çimenciler (Narnia Günlükleri) Konya Şehir Tiyatrosu
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Erkan Çelikol (Sebahattin Ali) Yeditepe İstanbul Oyuncuları
JÜRİ ÖDÜLÜ
Muharrem Uğurlu (Asmalı Sahne)
YILIN OYUN YAZARI
Onur Erbilen
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Şenol Önder (Kafatası) Şişli Tiyatrosu
SUNA PEKUYSAL KOMEDİ MÜZİKAL EN İYİ OYUN ÖDÜLÜ
Rumuz Goncagül (Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu)
KOMEDİ MÜZİKAL YÖNETMENLİK ÖZEL ÖDÜLÜ
Volkan Ateş Gündüz (Yaz Gecesi Müzikali) Baht Tiyatro & VAG
YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN (DRAM)
Meral Asiltürk (Veda) Tiyatrokare
Deniz Yuca (Kadınlar İstasyonu) Konya Devlet Tiyatrosu
YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK (DRAM)
Onurcan Arıkan (Palaz) Konya Devlet Tiyatrosu
İsmail Dündar (Deathtrap) Gate Production
YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN (KOMEDİ)
Gönen Aykaç (Bella Figura) İstanbul Devlet Tiyatrosu
YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK (KOMEDİ)
Çağrı Büyüksayar (Oscar) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN (MÜZİKAL)
Nazlı Uğurtaş (Sonbahara Son Güller) İstanbul Devlet Tiyatrosu
Ayça Güngör Aşık
(Sonbahara Son Güller) İstanbul Devlet Tiyatrosu
YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK (MÜZİKAL)
Fatih Sönmez (Otomatik Portakal) Tatbikat Sahnesi
JÜRİ ÖZEL 'OYUNCULUK BAŞARI' ÖDÜLÜ
Münircan Cindoruk & Adem Yıldırım & Mehmet Tekatlı (Caligula Suikastı) Moda Sahnesi
Yılmaz Sütçü (Othello) Moda Sahnesi
AHMET ERİNANÇ TÜRKÇEYE KATKI ÖDÜLÜ
Haluk Işık (Hoşgeldin Amerika) Ayvalık Belediye Tiyatrosu
ULUSLARARASI EN İYİ YAPIM
Macbett (Bosna Hersek Tuzla Ulusal Tiyatrosu)
ULUSLARARASI EMEK VE BAŞARI ÖZEL ÖDÜLÜ
Kâmil Kellecioğlu
İsrafil İsrafilov
OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ
Fatih Gülnar (Veda) Tiyatrokare
EN İYİ KÜÇÜK SALON OYUNU
Bay Samir (Kozmopolitan Tiyatro)
OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ
Mehtap Öztepe (Hicaz) Tiyatro no:40
YÖNETMENLİK JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Cem Sel (Hicaz) Tiyatro no:40
KADIN OYUNCU JÜRİ ÖDÜLÜ
Meltem Baytok (Gidion'un Düğümü) Ankara Devlet Tiyatrosu
KADIN OYUNCU JÜRİ ÖDÜLÜ
Ebru Nil Aydın (Gidion'un Düğümü) Ankara Devlet Tiyatrosu
YILIN DRAMATURGU
Çınar Taşdemir (Sezuan'ın İyi İnsanı) Atlas Tiyatro Araştırmaları
EN İYİ 'TEK KİŞİLİK' YAPIM
Aziz Çoban (Gülünç Bir Adamın Düşü) Tiyatro Baht
YENİ NESİL EN İYİ YAPIM ÖDÜLÜ
Taner Tunçay & Ceyla Odman & Çağlar Ertuğrul (Override) Dasdas & Oji Tiyatro
YENİ NESİL EN İYİ MÜZİKAL YAPIM
Küçük Korku Dükkânı (Bursa Devlet Tiyatrosu)
YENİ NESİL EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
Öykü Esendemir Örük (Küçük Korku Dükkânı) Bursa Devlet Tiyatrosu
ÖZEL PERFORMANS JÜRİ ÖDÜLÜ
Salih Cem Şener (Küçük Korku Dükkânı) Bursa Devlet Tiyatrosu
KOMEDİ MÜZİKAL OYUNCULUK ÖDÜLÜ
Şebnem Bilgeer (Rumuz Goncagül) İstanbul Devlet Tiyatrosu
EN İYİ KÜÇÜK SAHNE PERFORMANSI
Fırat Aksal (Baran) Apartman Sahne
YÖNETMENLİK BAŞARI ÖDÜLÜ
Erkan Cılak & Fatih Elgay (Hoşgeldin Amerika) Ayvalık Şehir Tiyatrosu
UMUT VAAT EDEN EKİP VE REJİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Can Ceylan (Konusuz Mutsuzluk) Ayvalık Belediye Tiyatrosu
UMUT VAAT EDEN ERKEK OYUNCU
Berk Ali Çatal (Burada Sadece Katiller Var) Hof Projects
Lorin Merhart (Burada Sadece Katiller Var) Hof Projects
ÖZEL TİYATRO EN İYİ ÇIKIŞ ÖDÜLÜ
İki Davetli (Volkan Ören & Duygu Berberoğlu & Uğur Tunca) Sanatografi
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCU
Büşra Özdemir (Savaş ve Barış) Kocaeli Şehir Tiyatroları
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCU
Hüseyin Demir (Uşak, Kral ve Ötekiler) Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
Abdullah Çiftci (Uşak, Kral ve Ötekiler) Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
EN İYİ KOMEDİ PERFORMANS (KADIN)
Ziba Türk Ateş & Cansın Türkdoğan (Hadi Öldürsene Canikom) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu
EN İYİ KOMEDİ PERFORMANS (ERKEK)
Levent Aras (Frankenstein-32 Kısım Tekmili Birden) İstanbul Devlet Tiyatrosu
ÖZEL TİYATRO EN İYİ ÇIKIŞ ÖDÜLÜ
Bambu Sahne Ankara
Ada Tiyatro Gebze
OYUN YAZARLIĞI VE YÖNETMENLİK ÖDÜLÜ
Dağlar Uygur (Şeytan Tüyü) Karya Tiyatro Atölyesi
YENİ TİYATRO TEŞVİK ÖDÜLÜ
Tiyatro Parantez (joko'nun Doğum Günü-Keyfin Bilir Be Yaa)
Mustafa Çavuş (Value Tiyatro) Mersin
EN İYİ MÜZİK
Vehbi Can Uyaroğlu (39 Buçuk Basamak) Tiyatroadam
Emir Adıgüzel (Şeytan Tüyü) Karya Tiyatro Atölyesi
UMUT VAADEDEN KADIN OYUNCU
Ezgi Gürçay (Kalp Aynası-Hürriyetin Kadınları) Ada Sanat Tiyatrosu
UMUT VAADEDEN ERKEK OYUNCU
Emircan Mehmetcik (Yeraltından Notlar) İkincikat Kadıköy
YILIN PERFORMANSI (EKİP)
Aut (Merdiven Altı Tiyatro)
OYUN YAZARLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ
Derya Dobrişan (Hasret) Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
Kübra Karatepe (Kuşları Bile Vurdular) Münferit Tiyatro
EN İYİ ÇOCUK OYUNU
Bilal Aydoğdu (Peter Pan Kurak Ada) Parantez içinde Tiyatro
Ezgi Deniz Alpan & Sertaç Aydın (Sihirli Gemi) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu
EN İYİ TEK KİŞİLİK PRODÜKSİYON
Ben Eskiden Çok Ünlüydüm (Gestus Tiyatro)
YILIN ÖZGÜN OYUNU
Kazan Kazan (Tiyatro Oyun Kutusu)
Dikiş (Pax Sahne)
EN İYİ GELENEKSEL YAPIM
Ödüllü (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
ÇOCUK OYUNU JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Şeker Kız ve Arkadaşları (Adana Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
ALTERNATİF KÜÇÜK SAHNE BAŞARI ÖDÜLÜ
Rıza Gedikoğlu (Tiyatro Umay) Denizli
GELENEKSELE KATKI ÖDÜLÜ
İsyap Sanat Yapım Prodüksiyon
YILIN PROJESİ
Semt Tiyatroları Projesi-Serhan Sarıkaya - Yeşim Eyüboğlu (Çankaya Belediyesi)
EN İYİ HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİ)
Dicle Doğan (Bu Memleket Bizim) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
EN İYİ DEKOR TASARIMI
Veli Kahraman (Çirkin) Dolkun Production
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Canan Göknil (Savaş ve Barış) İBBŞT
Almila Altunsoy (Sonbahara Son Güller)
EN İYİ IŞIK TASARIMI
Osman Uzgören (Siyahlı Kadın-Bir Hayalet Oyunu) Ankara Devlet Tiyatrosu
EN İYİ İLK YAPIM
Kız Babası (Art Stop)
EN İYİ OYUN FOTOĞRAFI
Volkan Erkan (Drakula Müzikali) Kumbara Güzel Sanatlar
EN İYİ AFİŞ TASARIMI
Ethem Onur Bilgiç (Sezuan'ın İyi İnsanı) Atlas Tiyatro Araştırmaları
MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ
Decollage Art Space (İstanbul)
MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ
Aspera Sahne (Bursa)
MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ
Inspera Sahne (Bodrum)
MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ
İkincikat (Kadıköy)
MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ
Apartman Sahne (Kadıköy)
TİYATROYA KATKI ÖZEL ÖDÜLÜ
Metin Uğan (Ahsen Çocuk Oyun Evi) Ankara
KÜLTÜR SANATA KATKI ÖDÜLÜ
Bedri Altıntaş (Didyma Grand)
ÖZEL TEŞEKKÜR ÖDÜLÜ
Olcay Kavak (Zümrüt Fotoğrafçılık) Etiler