Yeni Tiyatro Ödülleri açıklandı

Türkiye'nin dört bir yanındaki tiyatro hareketlerini akademik olarak izleyen Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, sezonu büyük bir ödül töreni ile kapatmaya hazırlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Erbil Göktaş ve Genel Koordinatör Mustafa İri önderliğinde, Prof.Dr. Erhan Tuna, Prof.Dr. Ayşe Didem Uslu, jüri koordinatörü Şule Kazgan, jüri üyeleri Dalya Uçankuş, Birce Semercioğlu, Oğuz K. Oğuz, Sibel Tomaç, Yavuz Yılmaz ve Ezgi Özcan bu sezonda da bir rekora imza atarak 300'den fazla oyun izlediler.

Yönetmeninden terzisine, ışıkçısından afiş tasarıma kadar tiyatroyu ilgilendiren bütün alanlara ilişkin ödül kategorisi düzenlenen ve çoklu bir kutlama buluşması, bir tür tiyatro bayramı niteliğindeki ödül töreni bu yıl Şişli Belediyesi ev sahipliğinde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde 25 Haziran Salı günü saat 18:30'da gerçekleşecek.

Jüri başkanı Göktaş'ın; "Nuri Bilge Ceylan filmleri kadar uzun ama hayat kadar kısa ve heyecanlı" olarak tanımladığı söz konusu tören, bu yıl Afife ödüllerinden sonraki kapanış etkinliği olarak sezona nokta koyuyor.

11. ULUSLARARASI YENİ TİYATRO DERGİSİ EMEK VE BAŞARI ÖDÜLLERİ

SANATA KATKI ÖDÜLÜ

Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı)

SANATA VE TİYATROYA KATKI ÖDÜLÜ

Taygun Demir (Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)

ONUR ÖDÜLÜ

Göksel Kortay

ONUR ÖDÜLÜ

Rutkay Aziz

EN İYİ KADIN OYUNCU

Zuhal Olcay (Kel Diva) Oyun Atölyesi

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Engin Günaydın (Hücreler) BKM

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Ayşegül İşsever

YILIN OYUNU

Savaş ve Barış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

YILIN OYUNCUSU

Engin Alkan (Ölümün Tersi Arzudur) Kadıköy Emek Tiyatrosu

CUMHURİYET 100.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu Memleket Bizim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet (Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu) Manavgat Belediye Başkanı Dr.Niyazi Nefi Kara

ULUSLARARASI BARIŞ VE KARDEŞLİK ÖDÜLÜ

Romeo ve Juliet (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

YÖNETMENLİK JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Kosta Kortidis (Çiçekçi Sokağı) Teatro Rudius

PROF. DR. HÜLYA NUTKU EN İYİ YAPIM ÖDÜLÜ

Canavar (İki Tiyatro)

PROF. DR. ÖZDEMİR NUTKU 'AKADEMİSYEN' ÖDÜLÜ

Prof. Süreyya Temel

FERHAN ŞENSOY EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Berkay Ateş (Uykusuz Bir Rüya, Salim) D22

YILIN TİYATRO EKİBİ

Kemal Başar & Savaş Alp Başar & Zelal Barlas & Efe Can Karakaya (Söz Veriyorum) Tiyatro Keyfi

EN İYİ İKİLİ PERFORMANS

Kemal Başar & Zelal Barlas (Cyrano Rock) Tiyatro Keyfi

EN İYİ YÖNETMEN

Lale Gençtürk (Çağrılmadan Gelen) İstanbul Devlet Tiyatrosu

EN İYİ YAPIM (KOMEDİ)

Hücreler (BKM)

EN İYİ YÖNETMEN (KOMEDİ)

Serkan Üstüner (Pembe Pırlantalar) Epizot Görsel Sanatlar

EN İYİ YAPIM (MÜZİKAL)

Once Müzikali (Lemur Sanat & L'avare)

OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ

Ümit Özhan (Haydi Karına Koş) L'avare

YÖNETMENLİK ÖZEL ÖDÜLÜ (KOMEDİ)

Alper Yahşi (Haydi Karına Koş) L'avare

EN İYİ YÖNETMEN (MÜZİKAL)

Elvin Beşikçioğlu & Erdal Beşikçioğlu (Otomatik Portakal) Tatbikat Sahnesi

EMEK ÖDÜLÜ

Abdullah Kaan Başkıran

KÜLTÜR SANAT 'EMEK' ÖDÜLÜ

Sayım Çınar

TİYATRO SANATINA KATKI ÖDÜLÜ

Pınar Çekirge

EN İYİ UYARLAMA ÖDÜLÜ

Oğuz Utku Güneş (39 buçuk Basamak) Tiyatroadam

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Levent Can & Hande Doğandemir & Erdem Kaynarca (Eksik) Kadar

YILIN EN İYİ ANSAMBL OYUNU

İbrahim Çiçek (Sığınak) Craft

EN İYİ ANSAMBL PERFORMANS

Uğur Uzunel & Selin Şekerci & Ulvi Kahyaoğlu (Sığınak) Craft

YILIN PERFORMANSI (KADIN)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Treplev) Decollage Art Space

YILIN PERFORMANSI (ERKEK)

Ümit Erlim (Treplev) Decollage Art Space

YILIN KOMEDİ PERFORMANSI

Murat Cemcir & Yasemin Kay Allen (Büyük Aşkların Sonuncusu) Funorg & Optimum Pictures

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Müslüm Tamer (Hamlet) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Ezgi Erarslan (Ben Eskiden Çok Ünlüydüm) Gestus Tiyatro

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL)

Nezaket Erden (Aşık Shakespeare) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu & Zorlu Psm & Piu Entertaintment

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL)

Uraz Kaygılaroğlu (Aşık Shakespeare) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu & Zorlu Psm & Piu Entertaintment

EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS (ERKEK)

Nebi Birgi (The Diva Müzikali) 12 Yapım & Akustikhane

HAYALİ KÜÇÜK ALİ GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU ÖZEL ÖDÜLÜ

Halide Oya Tansı

PROJE TASARIM VE OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ

Burcu Kavaklıpınar (Mayko'nun Hikâyesi-Çağrılmadan Gelen)

EMEK ÖDÜLÜ

Çağatay Çiftçi

JÜRİ ÖDÜLÜ YILIN PRODÜKSİYONU

Narnia Günlükleri (Konya Şehir Tiyatrosu)

JÜRİ ÖDÜLÜ YILIN YÖNETMENİ

Hakkı Kuş (Maskeliler) Konya Şehir Tiyatrosu

OYUNCULUK BAŞARI ÖDÜLÜ

Erkan Koç (Maskeliler)

EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS (KADIN)

Duygu Şen (Narnia Günlükleri) Konya Şehir Tiyatrosu

Zeynep Çimenciler (Narnia Günlükleri) Konya Şehir Tiyatrosu

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Erkan Çelikol (Sebahattin Ali) Yeditepe İstanbul Oyuncuları

JÜRİ ÖDÜLÜ

Muharrem Uğurlu (Asmalı Sahne)

YILIN OYUN YAZARI

Onur Erbilen

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Şenol Önder (Kafatası) Şişli Tiyatrosu

SUNA PEKUYSAL KOMEDİ MÜZİKAL EN İYİ OYUN ÖDÜLÜ

Rumuz Goncagül (Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu)

KOMEDİ MÜZİKAL YÖNETMENLİK ÖZEL ÖDÜLÜ

Volkan Ateş Gündüz (Yaz Gecesi Müzikali) Baht Tiyatro & VAG

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN (DRAM)

Meral Asiltürk (Veda) Tiyatrokare

Deniz Yuca (Kadınlar İstasyonu) Konya Devlet Tiyatrosu

YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK (DRAM)

Onurcan Arıkan (Palaz) Konya Devlet Tiyatrosu

İsmail Dündar (Deathtrap) Gate Production

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN (KOMEDİ)

Gönen Aykaç (Bella Figura) İstanbul Devlet Tiyatrosu

YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK (KOMEDİ)

Çağrı Büyüksayar (Oscar) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN (MÜZİKAL)

Nazlı Uğurtaş (Sonbahara Son Güller) İstanbul Devlet Tiyatrosu

Ayça Güngör Aşık

(Sonbahara Son Güller) İstanbul Devlet Tiyatrosu

YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK (MÜZİKAL)

Fatih Sönmez (Otomatik Portakal) Tatbikat Sahnesi

JÜRİ ÖZEL 'OYUNCULUK BAŞARI' ÖDÜLÜ

Münircan Cindoruk & Adem Yıldırım & Mehmet Tekatlı (Caligula Suikastı) Moda Sahnesi

Yılmaz Sütçü (Othello) Moda Sahnesi

AHMET ERİNANÇ TÜRKÇEYE KATKI ÖDÜLÜ

Haluk Işık (Hoşgeldin Amerika) Ayvalık Belediye Tiyatrosu

ULUSLARARASI EN İYİ YAPIM

Macbett (Bosna Hersek Tuzla Ulusal Tiyatrosu)

ULUSLARARASI EMEK VE BAŞARI ÖZEL ÖDÜLÜ

Kâmil Kellecioğlu

İsrafil İsrafilov

OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ

Fatih Gülnar (Veda) Tiyatrokare

EN İYİ KÜÇÜK SALON OYUNU

Bay Samir (Kozmopolitan Tiyatro)

OYUNCULUK ÖZEL ÖDÜLÜ

Mehtap Öztepe (Hicaz) Tiyatro no:40

YÖNETMENLİK JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Cem Sel (Hicaz) Tiyatro no:40

KADIN OYUNCU JÜRİ ÖDÜLÜ

Meltem Baytok (Gidion'un Düğümü) Ankara Devlet Tiyatrosu

KADIN OYUNCU JÜRİ ÖDÜLÜ

Ebru Nil Aydın (Gidion'un Düğümü) Ankara Devlet Tiyatrosu

YILIN DRAMATURGU

Çınar Taşdemir (Sezuan'ın İyi İnsanı) Atlas Tiyatro Araştırmaları

EN İYİ 'TEK KİŞİLİK' YAPIM

Aziz Çoban (Gülünç Bir Adamın Düşü) Tiyatro Baht

YENİ NESİL EN İYİ YAPIM ÖDÜLÜ

Taner Tunçay & Ceyla Odman & Çağlar Ertuğrul (Override) Dasdas & Oji Tiyatro

YENİ NESİL EN İYİ MÜZİKAL YAPIM

Küçük Korku Dükkânı (Bursa Devlet Tiyatrosu)

YENİ NESİL EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Öykü Esendemir Örük (Küçük Korku Dükkânı) Bursa Devlet Tiyatrosu

ÖZEL PERFORMANS JÜRİ ÖDÜLÜ

Salih Cem Şener (Küçük Korku Dükkânı) Bursa Devlet Tiyatrosu

KOMEDİ MÜZİKAL OYUNCULUK ÖDÜLÜ

Şebnem Bilgeer (Rumuz Goncagül) İstanbul Devlet Tiyatrosu

EN İYİ KÜÇÜK SAHNE PERFORMANSI

Fırat Aksal (Baran) Apartman Sahne

YÖNETMENLİK BAŞARI ÖDÜLÜ

Erkan Cılak & Fatih Elgay (Hoşgeldin Amerika) Ayvalık Şehir Tiyatrosu

UMUT VAAT EDEN EKİP VE REJİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Can Ceylan (Konusuz Mutsuzluk) Ayvalık Belediye Tiyatrosu

UMUT VAAT EDEN ERKEK OYUNCU

Berk Ali Çatal (Burada Sadece Katiller Var) Hof Projects

Lorin Merhart (Burada Sadece Katiller Var) Hof Projects

ÖZEL TİYATRO EN İYİ ÇIKIŞ ÖDÜLÜ

İki Davetli (Volkan Ören & Duygu Berberoğlu & Uğur Tunca) Sanatografi

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCU

Büşra Özdemir (Savaş ve Barış) Kocaeli Şehir Tiyatroları

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCU

Hüseyin Demir (Uşak, Kral ve Ötekiler) Odunpazarı Belediye Tiyatrosu

Abdullah Çiftci (Uşak, Kral ve Ötekiler) Odunpazarı Belediye Tiyatrosu

EN İYİ KOMEDİ PERFORMANS (KADIN)

Ziba Türk Ateş & Cansın Türkdoğan (Hadi Öldürsene Canikom) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu

EN İYİ KOMEDİ PERFORMANS (ERKEK)

Levent Aras (Frankenstein-32 Kısım Tekmili Birden) İstanbul Devlet Tiyatrosu

ÖZEL TİYATRO EN İYİ ÇIKIŞ ÖDÜLÜ

Bambu Sahne Ankara

Ada Tiyatro Gebze

OYUN YAZARLIĞI VE YÖNETMENLİK ÖDÜLÜ

Dağlar Uygur (Şeytan Tüyü) Karya Tiyatro Atölyesi

YENİ TİYATRO TEŞVİK ÖDÜLÜ

Tiyatro Parantez (joko'nun Doğum Günü-Keyfin Bilir Be Yaa)

Mustafa Çavuş (Value Tiyatro) Mersin

EN İYİ MÜZİK

Vehbi Can Uyaroğlu (39 Buçuk Basamak) Tiyatroadam

Emir Adıgüzel (Şeytan Tüyü) Karya Tiyatro Atölyesi

UMUT VAADEDEN KADIN OYUNCU

Ezgi Gürçay (Kalp Aynası-Hürriyetin Kadınları) Ada Sanat Tiyatrosu

UMUT VAADEDEN ERKEK OYUNCU

Emircan Mehmetcik (Yeraltından Notlar) İkincikat Kadıköy

YILIN PERFORMANSI (EKİP)

Aut (Merdiven Altı Tiyatro)

OYUN YAZARLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ

Derya Dobrişan (Hasret) Odunpazarı Belediye Tiyatrosu

Kübra Karatepe (Kuşları Bile Vurdular) Münferit Tiyatro

EN İYİ ÇOCUK OYUNU

Bilal Aydoğdu (Peter Pan Kurak Ada) Parantez içinde Tiyatro

Ezgi Deniz Alpan & Sertaç Aydın (Sihirli Gemi) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu

EN İYİ TEK KİŞİLİK PRODÜKSİYON

Ben Eskiden Çok Ünlüydüm (Gestus Tiyatro)

YILIN ÖZGÜN OYUNU

Kazan Kazan (Tiyatro Oyun Kutusu)

Dikiş (Pax Sahne)

EN İYİ GELENEKSEL YAPIM

Ödüllü (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

ÇOCUK OYUNU JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Şeker Kız ve Arkadaşları (Adana Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

ALTERNATİF KÜÇÜK SAHNE BAŞARI ÖDÜLÜ

Rıza Gedikoğlu (Tiyatro Umay) Denizli

GELENEKSELE KATKI ÖDÜLÜ

İsyap Sanat Yapım Prodüksiyon

YILIN PROJESİ

Semt Tiyatroları Projesi-Serhan Sarıkaya - Yeşim Eyüboğlu (Çankaya Belediyesi)

EN İYİ HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİ)

Dicle Doğan (Bu Memleket Bizim) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

EN İYİ DEKOR TASARIMI

Veli Kahraman (Çirkin) Dolkun Production

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Canan Göknil (Savaş ve Barış) İBBŞT

Almila Altunsoy (Sonbahara Son Güller)

EN İYİ IŞIK TASARIMI

Osman Uzgören (Siyahlı Kadın-Bir Hayalet Oyunu) Ankara Devlet Tiyatrosu

EN İYİ İLK YAPIM

Kız Babası (Art Stop)

EN İYİ OYUN FOTOĞRAFI

Volkan Erkan (Drakula Müzikali) Kumbara Güzel Sanatlar

EN İYİ AFİŞ TASARIMI

Ethem Onur Bilgiç (Sezuan'ın İyi İnsanı) Atlas Tiyatro Araştırmaları

MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ

Decollage Art Space (İstanbul)

MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ

Aspera Sahne (Bursa)

MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ

Inspera Sahne (Bodrum)

MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ

İkincikat (Kadıköy)

MEKÂN ETKİNLİK ÖDÜLÜ

Apartman Sahne (Kadıköy)

TİYATROYA KATKI ÖZEL ÖDÜLÜ

Metin Uğan (Ahsen Çocuk Oyun Evi) Ankara

KÜLTÜR SANATA KATKI ÖDÜLÜ

Bedri Altıntaş (Didyma Grand)

ÖZEL TEŞEKKÜR ÖDÜLÜ

Olcay Kavak (Zümrüt Fotoğrafçılık) Etiler