Yeni tiyatro sezonu Karşıyaka’da açılacak

Oktay EVSEN

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), sezonu Karşıyaka’daki yeni sahnesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde açıyor. Sezonun ilk oyunu “Çok Tuhaf Soruşturma”, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

19 Ekim’de ise “Soytarılar Okulu” isimli çocuk oyunu Karşıyakalı miniklerle sahnelenecek. Beşinci yaşını kutlayan İzmir Şehir Tiyatroları, kentin dört bir yanına tiyatro sanatını ulaştırma hedefiyle ikinci sahnesini Karşıyaka’da açtı.

İsmet İnönü Sahnesi’nde sürdürülen gösterimlere ek olarak, Hikmet Şimşek Sahnesi her ayın son iki haftasında tiyatroseverleri ağırlayacak. İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, Karşıyaka’daki yeni sahnenin, tiyatroyu daha geniş bir kitleyle buluşturma hedeflerinin ilk adımı olduğunu belirterek “Bir kamu tiyatrosu olarak halkın vergileriyle tiyatro yapıyoruz. Bu nedenle sanatı İzmir’in her köşesine ulaştırmak istiyoruz" dedi. İzBBŞT, 22 Ekim’de “Soytarılar Okulu” oyunuyla Bergama Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Şehir Tiyatroları bundan böyle her ay Bergama’da düzenli temsiller gerçekleştirecek.