Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi'nden BirGün'e ödül

HABER MERKEZİ

Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi tarafından verilen Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin kazananları belli oldu. BirGün gazetesi Kültür Sanat Editörü Tuğçe Çelik ‘Kültür Sanata Katkı Ödülü’ne layık görüldü.

Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi tarafından belirlenen, 2024-2025 yılı tiyatro ve sinema sezonuna akademik değer katan Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri, 20 Haziran Cuma akşamı sahiplerini bulacak.

İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center Büyük Sahne'de gerçekleşecek tören Korhan Abay sunumuyla başlayıp Tuluğ Tırpan dinletisi ile devam edecek.

12.Uluslararası Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’ni kazananların listesi şu şekilde:

Onur Ödülü:

Atilla Dorsay

Halil Ergün

Naşit Özcan

Emek Ödülü:

Deniz Gökçer

Ayşen İnci

Ali Düşenkalkar

Hülya Karakaş

Yeni Sinema 'Özgün Düşünce ve Fikir' Ödülü:

Sayım Çınar

Yılın Oyuncusu:

Demet Evgar (Afife) Afife Tiyatro & Zorlu PSM

Tilbe Saran (Afife) Afife Tiyatro & Zorlu PSM

Yılın performansı:

Enis Arıkan (Hayalperest) Zorlu PSM & AWAY FROM KEYBOARD

Jüri Özel Ödülü:

Zerrin Tekindor

Emrah Eren

Mine Acar (Yönetmenlik)

Serap Uluyol Karanfilci (Bursa Devlet Tiyatrosu)

Kanlı Düğün (Van Bölge Tiyatrosu)

O Film Öyle Değil (Sahne Maraş)

Uluslararası En İyi Oyun:

On İkinci Gece (Toma Caragiu Tiyatrosu) Romanya

Jüri Özel (Büyük) Ödülü En İyi Yapım:

Bilime Engelsiz Seyahat

(Manavgat Belediye Başkanı

Op. Dr. Niyazi Nefi Kara)

Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu

Kültür Sanata Katkı Ödülü:

Özgür Kalyoncu

Yasemin Arslan

Gülenay Börekçi

Nilgün Karataş

Seray Şahinler

Tuğçe Çelik

Hakan Dedeler

Basın Yayın Özel Ödülü:

Cansu Topçu

Yeni Sinema Cesaret ve Başarı Ödülü:

Kerem Akça

Bağımsız Sinema Yazarı Ödülü:

Mehmet Erduğan

Seyfi Dursunoğlu Özel Ödülü:

Armağan Çağlayan (Seyfi Bey) Vay Prodüksiyon

'Yarının Tiyatrosu' Yönetmenlik Özel Ödülü:

Hira Tekindor (Medea) Dor Prodüksiyon

Sanata Katkı Ödülü:

Melis Kızılaslan (Bir Adam Yaratmak, Film on the Stage, Türkan Şoray Sonsuz Senfoni, Richard) Net Sanat

En İyi Yapım:

Medea Material (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

En İyi Yapım (Komedi):

Radyo-yu Hümayun (Müşterek Kumpanya & Orijinal Fikirler Ofisi)

En İyi Yapım (Müzikal):

Ağrı Dağı Efsanesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu İBBŞT)

En İyi Yönetmen:

Sercan Özinan (Dublörün Dilemması) Atlas Tiyatro Araştırmaları

En İyi Kadın Oyuncu:

Eylem Yıldız (Kuşdili) İstanbul Devlet Tiyatrosu

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal):

Nihan Büyükağaç (İstanbul Efendisi) House of Performance HOP

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi):

Buket Çelik (Radyo-yu Hümayun) Müşterek Kumpanya & Orijinal Fikirler Ofisi

En İyi Erkek Oyuncu:

Hüseyin Avni Danyal - Erdal Küçükkömürcü (Ziyaretçi) Tiyatro Seyirlik & Mi Entertainment

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal):

Kosta Kortidis (Bayanlar Baylar Dario Moreno) Teatro Rudius

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi):

Mahir Elvan (Dolu Düşün Boş Konuş) Trabzon Devlet Tiyatrosu

Yardımcı Rolde En İyi Kadın:

Gizem Akkuş (Yenilmez) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu İBBŞT

Yardımcı Rolde En İyi Erkek:

Sertaç Nicholas Güder (İstanbul Efendisi) House of Performance HOP

Umut Veren Oyuncu Ödülü:

Abdullah Burak Kaya

Ayaz Çoban

Ayaz Gülşen

Tarık Sarıyar

(Medea) Dor Productions

En İyi Çıkış Yapan Oyuncu (Erkek):

Erdinç Kılıç - Mehmet Berkay Baygın (Tevâfuk) Mek'an

En İyi Çıkış Yapan Oyuncu (Kadın):

Ecem Zaim (Yağmur Sıkıntısı) Şişli Tiyatrosu

Prof. Dr. Özdemir Nutku Yapım Ödülü:

Hedda Gabler (Adana Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

Suna Pekuysal En İyi Vodvil Ödülü:

Papaz Kaçtı (Adana Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

En İyi Dekor Tasarımı:

Nur Sinem Mete (Kapıların Dışında) İstanbul Devlet Tiyatrosu

En İyi Kostüm Tasarımı:

Uğurkan Erez - Erol Akbayrak (Dracula Bir Dehşet Komedisi) İstanbul Devlet Tiyatrosu

Zeynep Yaylıcıoğlu (Kaktüs Çiçeği) Tiyatro Keyfi

En İyi Işık Tasarımı:

Mustafa Türkoğlu (Gök Kubbe) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu İBBŞT

En İyi Müzik:

Tuluğ Tırpan (Afife - Hayalperest)

En İyi Hareket Düzeni (Koreografi):

İlkem Ulugün (Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu İBBŞT

Yılın Tiyatro Ekibi:

Uçtu Uçtu Hezarfen (Gaziantep Şehir Tiyatrosu)

Yılın Dramaturgu:

Arzu Önder (Yağmur Sıkıntısı) Şişli Tiyatrosu

Yılın Oyun Yazarı:

Hasan Hüseyin Gül (Kahramanmaraş)

'Türkçeye Katkı' Ödülü:

Elif Artun Yüksel

En İyi Ansambl Oyun:

Gece Kraliçesi (Tiyatro Oyun Kutusu)

Oyunculuk Özel Ödülü:

Serhat Nazım Enç (Kanlı Düğün) Van Bölge Tiyatrosu

Olcay Tanberken (Yansıma) 1Oda1Tiyatro

En İyi İkili Performans:

Kerem Murkurt - Burak Tekin (Gece Boyunca) Ada Tiyatro Gebze

Dilek Top - Hakan Urul (Hatırla Ey Peri) Ayvalık Belediye Tiyatrosu

En İyi Uyarlama Ödülü:

Kerem Pilavcı (Kısa Süren Saltanat) Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Yılın Çocuk Oyunu:

Sesler Ülkesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu İBBŞT)

Ezber Bozan Yeni Nesil Eğitmenlik Ödülü:

Erkan Cılak (Ayvalık Belediye Tiyatrosu)

Uluslararası Barış ve Kardeşlik Ödülü:

O Birisi (Makedonya Türk Tiyatrosu & Şişli Tiyatrosu)

En İyi Özgün Oyun:

Danny ve Derin Mavi Deniz (Tiyatro 8,065)

En İyi Oyun Fotoğrafı:

Ozan Güzelce (Mercaniye Çok Yaşa)

En İyi Afiş Tasarımı:

Evrim Polat (Fernweh)

Mekân - Etkinlik Ödülleri

Ilgın Sönmez (Koma Sahne)

Pembe Kapı (Ankara Yeni Meydan Sahnesi)