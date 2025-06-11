Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema’dan BirGün’e ödül

Kültür Sanat Servisi

Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi tarafından verilen 12. Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinin kazananları açıklandı. BirGün gazetesi Kültür Sanat Editörü Tuğçe Çelik ‘Kültür Sanata Katkı Ödülü’ne layık görüldü. Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi tarafından belirlenen, 2024-2025 yılı tiyatro ve sinema sezonuna akademik değer katan 12. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri, 20 Haziran'da sahiplerini bulacak.

Sayım Çınar ve Yeni Sinema oluşumuyla gücüne güç katan dergi yetkilileri ve jüri, Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza atarak ülkenin dört bir yanındaki yapım ve performans skalasından yaptıkları seçimlerle akademik değeri olan geniş yelpazeli bir kültür sanat buluşmasına ev sahipliği yapacak.

İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center Büyük Sahne'de gerçekleşecek tören Korhan Abay sunumuyla başlayıp Tuluğ Tırpan dinletisiyle devam edecek.