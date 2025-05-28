Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi ödülleri 20 Haziran'da sahiplerini buluyor

Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüller sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

Jüri başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erbil Göktaş ve Yeni Sinema Dergisi Yayın Yönetmeni Sayım Çınar'ın işbirliği ile dağıtılacak olan ödüller için iki sanat dalını bir araya getirecek olan organizasyonun koordinatörlüğünü yapan Mustafa İri, hem İstanbul hem de İstanbul dışındaki yapımları değerlendirip kazananların tam listesini 5 Haziran'da kamuoyuna duyacaklarını belirtti.

Jüri koordinatörü Şule Kazgan, Prof.Dr.Erhan Tuna, Prof.Dr.Ayşe Didem Uslu, Oğuz K. Oğuz, Sibel Tomaç, Ezgi Özcan, Yavuz Yılmaz ve Dalya Uçankuş'tan oluşan jüri, oldukça zor geçen sezonun ardından seçimlerini yaptıktan sonra 20 Haziran Cuma günü Mecidiyeköy Torun Center Büyük Sahne'de kazananlara ödüllerini takdim edecekler.

Korhan Abay ve Arzu Yanardağ'ın sunacağı törende vefatından bir süre önce duyurusu yapılan Naşit Özcan'a ek olarak Atilla Dorsay, Ediz Hun ve Halil Ergün'e 'Onur Ödülü', Deniz Gökçer, Ayşen İnci, Ali Düşenkalkar ve Hülya Karakaş'a 'Emek Ödülü' takdim edilecek.

Türkiye'de kültür sanata katkı sağlayan birçok sürpriz ismin yanısıra Zerrin Tekindor, Hira Tekindor, Demet Evgar, Tilbe Saran, Nükhet Duru, Saba Tümer, Nilgün Belgün, Eylem Yıldız, Enis Arıkan ve Armağan Çağlayan gibi sanatçıların özel ödüller alacağı gecede müzisyen Tuluğ Tırpan da konuklara mini bir konser verecek.