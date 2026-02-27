Yeni Trafik Cezaları Yürürlükte! Trafik Cezalarında Yeni Düzenlemeler Neler?

Trafikte kural ihlallerine karşı daha sert yaptırımlar dönemi başladı. İdari para cezalarını ciddi şekilde artıran ve birçok ihlalde ehliyete el koyma ile araçların trafikten men edilmesini öngören 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni trafik cezalarıyla birlikte artık cezalar ödenmeden ehliyet iadesi yapılmayacak. Peki, trafik cezalarında yeni düzenlemeler neler? İşte tüm detaylar…

YENİ TRAFİK CEZALARI RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Yeni düzenleme ile birlikte birçok trafik ihlalinde uygulanan para cezaları önemli ölçüde artırıldı. Ayrıca sürücü belgesine el koyma, ehliyet iptali ve araçların trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar genişletildi.

En dikkat çeken değişiklik ise açık hükümle getirilen yeni kural oldu: Uygulanan tüm idari para cezaları ödenmeden sürücü belgeleri iade edilmeyecek.

HIZ İHLALLERİNE DAHA AĞIR YAPTIRIM

Hız sınırını ciddi oranda aşan sürücüler için cezalar 30 bin TL’ye kadar yükseltildi.

Yerleşim yerinde hız sınırını 66 km/s ve üzeri aşanların ehliyetine 90 gün el konulacak.

Bir yıl içinde beşinci kez ehliyetine el konulan sürücüler için psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi zorunlu olacak.

PLAKA VE TEKNİK DONANIM İHLALLERİ

İhlal Ceza Ek Yaptırım Yönetmeliğe aykırı plaka 4.000 TL - Plakayı okunamaz hale getirme 140.000 TL Tekrarında 280.000 TL + 60 gün men Plakasız araç kullanma 46.000 TL 30 gün ehliyete el koyma Takograf/hız sınırlayıcıya müdahale 185.000 TL Tekrarında 370.000 TL + 90 gün ehliyet

ALKOL VE UYUŞTURUCU DÜZENLEMELERİ

Uyuşturucu etkisinde araç kullanma: 150.000 TL ceza + ehliyet iptali

Alkol veya uyuşturucu testini reddetme: 150.000 TL ceza + 5 yıl ehliyete el koyma

KIRMIZI IŞIK VE “DUR” İHLALLERİ

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar kademeli olarak artırıldı. Altıncı kez ihlal yapan sürücülere 80.000 TL ceza verilecek ve ehliyetleri iptal edilecek.

“Dur” ikazına uymayanlara ise 200.000 TL ceza uygulanacak ve sürücü belgelerine 60 gün el konulacak.

TRAFİKTE ŞİDDET VE TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR

Araçla saldırı amacıyla takip, konvoy yaparak yolu kapatma, ters yönde sürüş veya otoyolda trafiği engelleme gibi fiiller için 90.000 TL ile 180.000 TL arasında para cezası uygulanacak.

Ehliyet 60 gün geri alınacak.

Araç trafikten men edilecek.

İzinsiz araç yarışı yapanlara 46.000 TL ceza verilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Aynı fiilin 5 yıl içinde tekrarı halinde sürücü belgesi iptal edilecek.

TRAFİK İHLALİNİ ÖZENDİRME CEZASI

Basın, sosyal medya ve diğer platformlarda trafik kural ihlallerini özendiren görüntüler paylaşanlara 25.000 TL ceza uygulanacak.

DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Kış lastiği takmayanlara 6.000 TL ceza

Zincir takmadığı için trafiği aksatan ağır vasıta sürücülerine 24.000 TL ceza

Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL

Ehliyeti geri alınmışken araç kullanma: 200.000 TL

Bu kişilere araç kullandıran işletene: 40.000 TL

Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi?

Evet. 7574 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hız ihlali cezası ne kadar oldu?

Hız sınırını ciddi aşanlara verilen cezalar 30.000 TL’ye kadar yükseltildi.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne?

Altıncı kez ihlal eden sürücülere 80.000 TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

Alkol testini reddetmenin cezası nedir?

150.000 TL para cezası ve 5 yıl süreyle ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak.

Cezalar ödenmeden ehliyet geri alınır mı?

Hayır. Yeni düzenlemeye göre tüm idari para cezaları ödenmeden sürücü belgesi iade edilmeyecek.