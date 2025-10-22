Yeni vergi düzenlemesi görüşmeleri başladı: Emekli olacakları doğrudan etkiliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyon'un başında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifin, bütçe öncesi sıkışık bir takvimde, kamuoyunda tartışılmadan görüşülmesinin doğru olmadığını söyledi. Bir alt komisyon kurulmasını ve teklifin orada incelenmesini isteyen Ağbaba, teklife yönelik eleştirilerde bulundu.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, vergilerin devletin varlığını sürdürmesi, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve toplumsal refahın artırılması için önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Altınsoy, devletin eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan savunma sanayisine, yerli ve milli üretime destek olmak amacını gerçekleştirmek için pek çok hizmeti vergi gelirleriyle finans ettiğini vurguladı.

Teklifle kayıt dışılıkla kararlılıkla mücadele edilmesinin hedeflendiğini belirten Altınsoy, şunları kaydetti:

"Bu teklif, vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet eden yapısal ve hukuki düzenlemeleri içermektedir. Üzerinde görüştüğümüz kanun teklifiyle mali disiplini güçlendiren adımlar atıyoruz. Teklifte, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatıyla ilgili bazı kanunlarda düzenleme yapılmaktadır.

Teklifle portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcıları, yatırımcılar tarafından bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarından elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi istisnasının, vergi planlama aracı olarak kullanılmasını önleyecek ve vergi dışında kalan alanın kapsama alınmasına hizmet edecek düzenleme yapılmaktadır. Mesken kira gelirlerine ilişkin istisna kaldırılmakta ancak kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için Türkiye sınırları içerisinde bulunan meskenlerden elde ettiği kira gelirlerinde mevcut gelir vergisi istisnası korunmaktadır."

Komisyonda milletvekilleri, kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Meclis’e sunulan vergi teklifine göre askerlik, doğum, doktora, usta öğreticilik gibi SGK borçlanmalarında prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılıyor. Bu durum başta emekliler olmak üzere herkesi doğrudan etkileyecek.

Mevcut kanuna göre, SGK’ye yapılan her türlü borçlanmalarda, kişinin kendisi tarafından belirlenen prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyor. Borçlanmayı asgari ücret üzerinden yapanlar 1 günlük borçlanma için 277,39 TL prim ödüyor. Kanun teklifinde hizmet borçlanmasında uygulanan prim oranının yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartılması öngörülüyor. Bu durumda mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi 390,08 TL’ye çıkacak. Yeni düzenleme ile emekli olanlar zaten düşük olan gelirlerinin bir kısmını doğrudan kaybedecek.

Mevcut durumda harca tabi olmayan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınmaya başlanacak.

Genel aydınlatma gideri bedelleri büyük ölçüde genel bütçeden karşılanırken, teklifin yasalaşmasıyla yerel yönetimlerin payı artırılacak. Bu değişiklikle merkezi idare üzerindeki yük azalacak, ancak belediyelerin gider kalemleri büyüyecek.