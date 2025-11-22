Yeni vergi yürürlüğe girdi: Araçlara 500 bin lirayı aşan zam

Türkiye’nin AB ve Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılan binek otomobil ithalatına uygulayacağı ek vergi bugün yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme birçok markada 500 bin lirayı aşan fiyat artışlarına neden olacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI

Resmi Gazete'de 22 Eylül 2025'te yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotiv ithalatında ek mali yükümlülük öngören yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmişti. Bu düzenleme için tanınan 60 günlük geçiş süresi 21 Kasım Cuma 23.59 itibarıyla sona erdi. Bugünden itibaren AB ve Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden getirilen ithal araçlarda daha yüksek fiyatlar geçerli olacak.

Yeni düzenleme, mevcut yüzde 10'luk taban gümrük vergisine ek olarak tüm araç segmentlerinde ilave mali yükümlülükler getiriyor.

EN AZ YÜZDE 25

Zam oranının benzinli ve dizel otomobillere; %25 veya en az 6.000 dolar, Hibrit otomobillere; %25 veya en az 6.000 dolar, Plug-in hibrit otomobillere; %30 veya en az 7.000 dolar, elektrikli otomobillere ise %30 veya en az 8.500 dolar ek vergi getirilmesi bekleniyor.

Düzenleme, Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika olmak üzere çok sayıda büyük otomobil ihracatçısı ülkelerden getirilen araçların fiyatını doğrudan etkilenecek.

Bazı modellerin Türkiye pazarından çekilmesi, bazı yeni modellerin gelmesi veya rekabet güçlerinin azalması bekleniyor. Elektrikli araçlarda, 7 bölgede en az 20 yetkili servis bulunması şartı nedeniyle ithalat süreci daha zorlu ilerliyor. Buna karşın benzinli ve dizel araçlar şu anda daha avantajlı konumda. Düzenleme özellikle Japon üretimi araçlarda doğrudan fiyat artışına yol açacak ve Türkiye'de popüler birçok modelin liste fiyatlarını da yükseltecek.

Matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir araç için yeni ek vergi: 250.000 TL. Üzerine eklenen ÖTV ve KDV ile toplam artış 540 bin TL’yi bulabiliyor. Matrah yükseldikçe zam oranı da katlanarak artıyor. Bu nedenle bazı modellerde fiyat farkının 500 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Fiyat artışı beklenen bazı araba modelleri:

Nissan X-Trail (e-POWER / e-4ORCE)

Subaru Forester e-BOXER

Subaru Crosstrek (XV)

Suzuki Jimny

Toyota RAV4 Hybrid

Honda Jazz e:HEV

Honda HR-V e:HEV

CİDDİ ARTIŞLAR KAPIDA KAÇINILMAZ

Ek vergi uygulamasıyla birlikte özellikle AB dışından gelen modellerde ciddi fiyat artışları kaçınılmaz görünüyor. Bu durumun hem tüketicinin alım tercihlerini hem de markaların yıl sonu satış stratejilerini etkilemesi bekleniyor.