Yeni vergiler yolda: Kredi kartı limiti ve oyuncaklar bile vergi kapsamında!

AKP’nin TBMM’ye sunduğu son kanun teklifinde kredi kartlarından oyuncaklara, noter işlemlerinden tapu işlemlerine kadar pek çok kalemde yeni vergiler ihdas edilmesi gündemde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 11 Ekim 2024 tarihinde AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan teklifi “Deli Dumrul Vergisi” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabat, "AKP’nin tutarsız politikaları ülkeyi her gün başka bir noktaya savuruyor. 'Yeni vergi olmayacak' dediler, ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi uydurdular ve kredi kartı limitine vergi getirdiler" ifadelerini kullandı.

YENİ VERGİLER

"Ülke ekonomisinin en büyük problemi güvensizlik ve belirsizliktir. AKP’nin attığı her adım ekonominin daha kırılgan hale gelmesine neden oluyor" diyen Karabat, şöyle devam etti:

"Bilimden, akıldan ve teamüllerden uzak adımlar atılıyor. Bütçe gelirleri yetmediği için ek vergi koyduk demiyorlar, kredi kartı limiti katılma payı diyorlar. Sadece bu kadar mı? Noter, tapu ve kadastro işlemlerinin yanı sıra oyuncaklara da vergiler geldi. Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri pedallı oyuncakla, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebeklere de vergi getirildi. Tüm bu beceriksizliğin üzerini savunma sanayi ile örtmeye çalışıyorlar. KDV’yi yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkardılar. Çok sayıda vergi kalemini artırdılar, bütçe yine dikiş tutmuyor."

"CEVDET YILMAZ BU LAFLARI NASIL EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan bütçeye tek kuruş para gitmeyeceğini" söylediğini aktaran Karabat, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet’in önemli kurumlarından Devlet Planlama Teşkilatı’nda ciddi görevler almış Cevdet Yılmaz, bu lafları nasıl ediyor hayret ediyorum. Bütçe zaten delik deşik! 2024 Ocak–Ağustos döneminde bütçe açığı 973,6 milyar TL oldu. Yıl sonunda bütçe açığı 2 trilyon TL civarında olacağa benziyor. Bu bütçe ile bir yere kaynak aktarmanız zaten mümkün değil. Yeni vergiler uydurup bunları doğrudan bir yerlere aktarmak onları masum kılmaz. Geldiği yer “Deli Dumrul vergileri” olan AKP için oyun çoktan bitti ama oyundan çıkmak istemiyorlar. Yeni Anayasa planları ile Erdoğan’ın siyasi ömrünü uzatmak için kırk takla atıyorlar. Ama bunu yaparken ülkeyi büyük bir karanlığa sürüklediklerinin farkında değiller."

Karabat, son olarak şunları söyledi: "Bu zihniyet kalmaya devam ettikçe; Ne enflasyon tek haneye geriler, ne bütçe açığı azalır, ne derin yoksulluk biter, ne de gelecek nesiller için güvenli bir ortam olur."