Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 8 üye ile daha önce başka görevlerde bulunan 3 Yargıtay üyesinin görev yapacağı Daireler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca belirlendi.

Kurul, yeni üyeler ile 3 diğer üyenin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucu, Yargıtayın yeni üyelerinden eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı 5. Ceza Dairesi'ne, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper 3. Hukuk Dairesi'ne, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz 8. Ceza Dairesi'ne, eski Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San 3. Ceza Dairesi'ne görevlendirildi.

Eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu 10. Hukuk Dairesi'ne, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak 9. Ceza Dairesine, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan 8. Ceza Dairesi'ne, eski HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ise 11. Ceza Dairesi'ne görevlendirildi.

Öte yandan, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin 2. Hukuk Dairesi'ne, Yargıtay Daire Başkanıyken görev süresi sona eren Yargıtay Üyesi Beyazıt Aköz 1. Ceza Dairesi'ne, Yargıtay Üyesi Fevzi Yıldırım da 8. Ceza Dairesi'ne atandı.