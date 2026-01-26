Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül gözaltına alındı

Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül, ev baskınıyla gözaltına alındı. Diyarbakır’daki Huzurevleri Karakolu’na götürülen Gül'ün gözaltı gerekçesi ise henüz açıklanmadı.

Olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ise, gözaltına alınan Gül’ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.