Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül gözaltına alındı

Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Gazeteci Zilan Gül evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gül'ün gözaltına alınma gerekçesi ise öğrenilemedi.

Güncel
  • 26.01.2026 11:04
  • Giriş: 26.01.2026 11:04
  • Güncelleme: 26.01.2026 11:08
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül gözaltına alındı

Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül, ev baskınıyla gözaltına alındı. Diyarbakır’daki Huzurevleri Karakolu’na götürülen Gül'ün gözaltı gerekçesi ise henüz açıklanmadı.

Olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ise, gözaltına alınan Gül’ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.

BirGün'e Abone Ol