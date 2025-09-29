Yeni yasama yılı başlıyor

TBMM’de 70 günlük tatilin ardından 1 Ekim Çarşamba yeni yasama yılı açılıyor. 20 Temmuz 2025’te tatile giren TBMM’de 28. Dönem dördüncü yasama yılı başlayacak.

Yeni yasama yılı, 1 Ekim Çarşamba saat 14.00’te Genel Kurul’da özel oturumla açılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapması beklenen açılışa CHP, belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto amacıyla katılmayacak.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Merak edilen bir konu, Meclis açılışına CHP’nin katılıp katılmayacağı. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılarız. Bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Ancak elbette ki milletvekillemizce diğer programlara katılım sağlanacak” açıklamasını yaptı.