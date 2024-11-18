Yeni yetenekler Suç ve Ceza Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak

22 – 28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, filmleri Cannes, Venedik, New York Tribeca, Selanik, Göteborg, Zürih, Bosna ve başka birçok festivalde gösterilen, ödüller kazanan, dünya sinemasının yeni yeteneklerini izleyiciyle buluşturmak için geri sayıma başladı.

Festivalin Uluslararası Yarışması’nda jüri üyeliği yapacak olan iki yönetmen Rusudan Glurjidze ve Assel Aushakimova da, yarışma dışı gösterilen filmlerinin Cinewam’daki Türkiye prömiyerlerine katılacak.

Film gösterimleri sonrasında yönetmen, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek soru-cevap seansları izleyicilere sinemacıları tanıma olanağı tanıyacak.

Kadıköy Sineması ve CineWAM Nişantaşı City’s’deki tüm seanslar için öğrenci biletleri 20 TL, tam biletler 75 TL olarak biletinial üzerinden satışta.

İBB Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimler ücretsiz.