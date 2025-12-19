Yeni yıl coşkusu festivalle taçlanıyor

Marmaris Yeni Yıl Festivali, stantları, etkinlikleri ve eğlence alanlarıyla her yaştan ziyaretçiyi ağırlayarak kente yılbaşı coşkusunu taşımaya devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik Meydanı ve belediye otoparkında kurulan festival alanında leziz yemeklerden el işi ürünlere, yılbaşı süslerinden hediyelik eşyalara kadar birçok satış standı yer alırken, çocuklar için kurulan mini lunapark da yoğun ilgi görüyor.

Sadece Marmaris’ten değil çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi çeken festivalde gün boyu süren kalabalık akşam saatlerinde yerini müzik ve sahne etkinliklerine bırakıyor. Hava koşullarının elverdiği her akşam konserler, dans gösterileri ve DJ performansları düzenleniyor. Eski belediye otoparkı alanında kurulan buz pisti, karaoke ve sinema alanı ise festivale farklı bir renk katıyor.