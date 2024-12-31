Yeni yıl sofralarını enflasyon vurdu

Haber Merkezi

Türkiye 2024 yılını derin bir yoksullukla uğurluyor. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ortamında yurttaşlar hayat kalmaya çalışırken yılbaşı sofraları da zenginliğini yitirdi. İstanbul Planlama Ajansı’nın 1027 İstanbullu yurttaşla yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 54,4’ü ekonomik nedenlerle yılbaşı gecesini eskisi gibi kutlayamadığını belirtti. Katılımcıların 2025 yılında ekonominin düzeleceğine dair umudu da yok.

Yüksek enflasyon ortamında yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik bir ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek, meşrubat ve tatlıdan oluşan ‘yeni yıl sofrası’ için en az 1500 TL harcaması gerekiyor. Çeşidi artırmak isteyenlerin ise en az 3000 TL harcama yapması gerekiyor. Evdeki yılbaşı yemeğinden sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve ise maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan bir ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için en az 150 TL iken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince fiyat 600 TL’ye geçiyor.

1’er kilogram ayva, elma, armut, nar, kivi, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 300-350 TL harcama yapmak gerekiyor. Muz veya ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yükseliyor. Bunun yanında yeni yılı dışarıda geçirmek isteyenler ise kişi başı en az 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

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Hindiler tezgahta kaldı

İstanbul’da yılbaşına sayılı günler kala yeni yıl sofralarını süsleyen hindiler satışa çıktı. Geçtiğimiz yıl fiyatları ortalama bin 800 liradan başlayan hindiler, ağırlığına ve erkek ya da dişi olmasına göre 2 bin 200 lirayla 2 bin 600 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Fiyatlar artınca hindiler de tezgahta kaldı. Küçükçekmece’de 35 yıldır hindi satıcılığı yapan Mehmet Yalçın, bu yıl hindiye rağbetin az olduğunu belirterek ‘‘Satamıyoruz, elimizde kaldı. İnsanlar 12-13 bin lira para alıyor zaten zor geçiniyorlar, bu parayı veren yok” dedi. Hindi satıcısı Zeynel Abidin Kaçan ise ‘‘Geçen yıla göre getirdiğimiz hindi, sayı olarak bu sene düşük. Kimsede para yok ki gelip hindi alsın, yılbaşını kutlasın” diye konuştu.

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221 EK SEFER PLANLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerini 1 Ocak’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz sunacak. Yılbaşı gecesi ve 1 Ocak Çarşamba günü ek seferler yapılacak. İETT, bugün 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek. Metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük bir kısmı 24 saat hizmet verecek. Ayrıca, tramvay ve füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00’ye kadar çalışacak. Şehir Hatlarında da yoğunluğa göre ek seferler yapılacak. İstanbul Valiliği trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri gerekçesiyle tüm okulların eğitim-öğretim faaliyetlerini bugün saat 16.00’ya dek tamamlaması kararı verildiğini bildirdi.