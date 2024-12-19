Yeni yıla evsiz girecekler

Antalya’nın Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki Ulupınar Mahallesi’nde yaşayanlar yeni yılı evsiz karşılama riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 100 yıldır bölgede oturduklarını söyleyen bölge halkı, sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.

Bölgedeki sorun uzun yıllara dayanıyor. Orman vasfını yitirdiği belirlenen alanlar 1990 yılında 2B arazisi olarak tespit edildi. Ancak daha sonra tekrar ormanlık alan olduğuna karar verildi. Geçen yıllar içinde bölgede iki katlı konutlar yapıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü’nden 23 Aralık’ta evlerinin yıkılacağına dair bildirim alan köylüler şaşkın. Mahalle sakini Habib Altınkaya ise “Binlerce ağacı kesmek, doğayı tahrip etmek ve bizleri evimizden etmek, hiçbir vicdana sığmaz” diye konuştu. Bölge halkı, yıkım kararının iptal edilmesini ve çözüm bulunmasını talep ediyor.