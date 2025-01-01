Yeni yıla girerken katliamı unutmadılar: Gebze barınağının önünden yaşam çağrısı

Bir grup yaşam savunucusu, yeni yıla 45 can dostumuzun katledildiği barınağın önünde sabahlayarak girdi.

Gebze'de bulununan hayvan rehabilitasyon merkezinde yaşanan katliamı unutturmamak ve katliamda payı olan barınak çalışanlarının cezalandırılmalarını talep etmek için bir araya gelen yaşam savunucuları, yeni yıla söz konusu barınağın önünde girdi.

Burada yaptıkları açıklamada yaşam savunucuları, "Katliam gününden bu yana bizler kendimize gelemedik. Bu katliama sebep olan kişiler hala can dostlarımıza ellerini sürüyor" dedi.

Katliamın gerçekleştiği barınağın yeniden ancak güvenilir bir kadroyla faaliyete geçmesini isteyen yaşam savunucuları, "Rehabilitasyon merkezimiz güvenilir bir kadroyla yeniden açılmalı, can dostlarımız tedavilerine uzman çalışanlarla devam etmeli. Bizim taleplerimiz karşılanana kadar bu barınağın önünde oturmaya devam edeceğiz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri kullandı.

Yaşam savunucuları 2025 yılında kadınların özgürce yaşamasını, çocukların korunmasını, hayvanların yaşam haklarının elinden alınmamasını ve ülkede eşitlik, adalet olmasını dileyerek 2024 yılında katledilen hayvanları andı.